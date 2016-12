La "vânătoare" de bişniţari de ţigări, prin pieţele din Constanţa

2

Sunt cu zecile in multe locuri dar politia ii ridica doar pe cei care nu platesc taxa si care sunt niste prosti amarati.Javrele de politai ar trebui arestati,cei cu tigarile nu au frica de nimic,sunt in stare sa-ti ia banii din buzunar ca sa-si vanda tigarile.Ati vazut voi vreun bisnitar ca se fereste?Sunt aceiasi ,zilnic peste tot, iar presa ridica in slavi activitatea politiei.Oare de ce?