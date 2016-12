La trap pe bulevardele Constanţei. Căruţaşii fac slalom printre maşini, poliţiştii îi "gâdilă" cu amenzi

2

Politicieni lipsiti de inspiratie

Din cele ce citesc,am inteles ca cetatenii romani se impart in doua categorii:1-oameni si 2-suboameni.Asa cum politicienii romani sunt de doua feluri,1-umanisti si 2-nazisti, credinciosii sunt si ei de doua feluri: 1-ai nostri si 2-ăștia sau alea.Suboamenii au urmatoarele drepturi:1-sa moara de foame,2-sa plece dracului din tara asta ca ne deranjeaza si 3-sa voteze cu umanistii(la dracu cu nazistii).Umanistii la randul lor,fac poze cu copilul subomului,acolo in coliba lor,ca sa le mearga bine in campaniile electorale.Ne place sau nu ne place "suboamenii" se incapataneaza sa traiasca chiar in ciuda noastra.Acum, in Postul Pastelui este indicat sa-i injuram ca doar d-aia suntem evlaviosi.Eu inteleg ca o caruta nu are ce cauta intr-un oras civilizat,ca incurca traficul auto,ca poate produce accidente.Dar nu inteleg de ce-i condamnati la moarte pe carutasi.Asa isi castiga ei existenta. Asta este modul lor de viata,numai la asta se pricep sau poate le place la nebunie ce fac.In timpul asta marii,politicieni marii umanisti cu "multa experienta" in administratie sunt lipsiti de inspiratie.Inspiratia lor s-a terminat la carutasi.In loc sa le dea o mana de ajutor,sa-i invete cum altfel isi poti castiga existenta,mai bine le aplica o amenda,ca asa scrie la carte.Carosabilul este confiscat,trotuarul este ocupat,pe trecerea de pietoni te alegi cu nasul spart,iarba este mutata in lac,biciclistii si motociclistii incurca circulatia,transportul in comun este vai de mama lui.Unde se duc,de unde vin si de ce claxoneaza motorizatii astia,nu am inteles.