LA MULŢI ANI! REVELION 2016 în jurul lumii - Galerie foto şi video

LA MULȚI ANI! REVELION 2016 în jurul lumii - Galerie foto și video

Ştire online publicată Miercuri, 30 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2016 a fost întâmpinat, în jurul lumii, cu focuri de artificii, petreceri și concerte, dar și cu diferite obiceiuri, respectate de localnici la începutul fiecărui nou an.Primii care au intrat în 2016 au fost locuitorii din Samoa și Kiribati, două insule din Pacific, la ora 12:00 ora României. Una dintre țările care de fiecare dată face din intrarea în noul an un adevărat spectacol este Australia, iar focul de artificii de la Sidney a fost parcă mai frumos ca niciodată.În India, hindușii obișnuiesc să facă desene din pudră colorată în fața casei, la începutul noului an, pentru a întâmpina rudele sau prietenii. Arcul de Triumf din Paris a fost fundalul unui spectaculos joc de lumini, înaintea noului an. Focuri de artificii au luminat cerul și în Slovenia, la Lubliana.Foto: Piramidele sunt iluminate pe durata sărbătoririi Noului An la marginea orașului Cairo, Egipt / AGERPRESFoto: Petrecăreții francezi au ieșit în apropierea Arcului de Triumf pentru a sărbători Noul An. / AGERPRESFoto: Petrecăreții urmăresc jocul de artificii din fața primăriei Vienei, Austria / AGERPRESFoto: Focuri de artificii pe durata celebrării Noului An, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina - AGERPRESNici Noua Zeelandă nu s-a lăsat mai prejos anul acesta, fiind printre primele state ce a intrat în 2016 printr-un spectacol de artificii inedit.