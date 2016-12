LA MULŢI ANI, 2015! Noaptea Anului Nou pe tot globul pământesc! IMAGINI DE POVESTE

LA MULȚI ANI, 2015! Noaptea Anului Nou pe tot globul pământesc! IMAGINI DE POVESTE

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Paris, Franța / Foto: (c) REUTERS — Christian Hartmann via Agerpres

Anul 2015 a fost întâmpinat, în jurul lumii, cu focuri de artificii, petreceri și concerte, dar și cu diferite obiceiuri, respectate de localnici la începutul fiecărui nou an. În provincial thailandeză Narathiwat, localnicii marchează venirea noului an oferind pomană călugărilor budiști, scrie Mediafax.Mulți dintre locuitorii New-York-ului au întâmpinat în stradă venirea noului an, în celebra Times Square. Pe plaja Copacabana, din Rio de Janeiro, brazilienii s-au bucurat de un impresionant foc de artificii. În India hindușii obișnuiesc să facă desene din pudră colorată în fața casei, la începutul noului an, pentru a întâmpina rudele sau prietenii. Arcul de Triumf din Paris a fost fundalul unui spectaculos joc de lumini, înaintea noului an. Focuri de artificii au luminat cerul și în Slovenia, la Lubliana.Locuitorii îndepărtatelor insule Samoa, Kiribati și Tokelau (Noua Zeelandă), din Oceanul Pacific, au fost primii de pe planetă care au intrat în Noul An.Sursa foto: Agerpres