La golănie, răspuns cu golănie! Merită să îţi rişti cariera pentru un pumn?

La golănie, răspuns cu golănie! Merită să îți riști cariera pentru un pumn?

Cazul polițistului Andrei Ovidiu, agent principal în cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră București, cel care l-a făcut KO pe fostul deputat Cristian Boureanu în timpul unui scandal nocturn, este bine cunoscut în întreaga Românie.În zilele care au urmat amintitului scandal, s-au creat două curente. Unul îl susține total pe polițist, iar în acest sens s-a creat chiar și o petiție online, pe care românii sunt invitați să o semneze în semn de solidaritate cu omul legii. Celălalt ridică un semn de întrebare vizavi de comportamentul polițistului. A procedat oare corect agentul principal Andrei Ovidiu?Faptele se cunosc, nu mai reluăm povestea, este o realitate ce nu poate fi contestată, mai ales că au fost atât de mulți „cameramani”, unii dintre ei îmbrăcați chiar în uniforma statului român. La fel de cert și condamnabil este gestul golănesc al lui Boureanu, care a uitat probabil că nu mai este „la butoane”, să rezolve contracte și influențe printr-un simplu telefon. Rupt de beat, s-a comportat precum derbedeii de cartier, celebrul său tupeu culminând cu lovirea unui om al legii. Sunt convins că Boureanu va plăti pentru gestul său birjăresc. Pentru asta există lege și instanță. Trecând în cealaltă tabără, se pune însă întrebarea: oare polițistul a respectat procedura?Trebuie spus că agentul principal Andrei Ovidiu este acum cercetat penal, pentru infracțiunea de purtare abuzivă. El riscă să fie dat afară din poliție și chiar ar putea intra la pușcărie, dacă va fi găsit vinovat, în instanță, pentru vătămare corporală. Boureanu are bani, își cunoaște foarte bine drepturile, are avocați pricepuți și sunt convins că nu va ezita să facă tot ce-i va sta în putință pentru a-l înfunda pe polițist. Cam răsturnare de situație…Spunem, la început, că sunt două curente. Din multitudinea de opinii, am reținut-o pe aceea a unui cunoscut fost polițist constănțean, emigrat peste Atlantic. Indignat de atitudinea lui Boureanu, acesta spune că, dacă ar fi fost în locul lui Andrei Ovidiu, și-ar fi riscat la rându-i cariera și ar fi procedat la fel. Este însă oare raționamentul corect? Merită să te lași dominat de primul impuls?În replică, cei care invocă purtarea abuzivă, spun că și polițistul a greșit. În primul și în primul rând, nu trebuia să se ajungă la acel circ. Prea multe parlamentări, prea mult dialog, prea multe polemici, prea multe preocupări de filmulețe. Totul în condițiile în care alaiul de polițiști avea în față un singur om, și acela rupt de beat. Ce dialog să ai cu un om în locul căruia vorbește alcoolul? Tot surse din poliție spun că Boureanu trebuia încătușat (pus pe burtă dacă e necesar), scurt și fără prea multe vorbe, apoi condus la secție, unde să i se întocmească dosarul pentru ultraj, faptă evidentă. De ce s-a făcut circul în stradă, de ce s-a ajuns la provocări, de ce s-a reacționat la provocări? Ei bine, la aceste întrebări dl. Andrei Ovidiu trebuie să cam răspundă.Mai există voci care afirmă că, după modelul din alte state, polițistul ar fi putut folosi chiar arma din dotare. Adică să-l împuște pe Boureanu!Din punctul meu de vedere - și le aștept și pe ale dumneavoastră! - se merge deja prea departe. Personal, consider că oamenii legii trebuie să aibă și raționament, să caute SĂ PREVINĂ situațiile de criză, iar atunci când acestea sunt inevitabile, să identifice rapid cea mai bună soluție. Tot ca un punct de vedere personal, nu cred că agentul principal Andrei Ovidiu a găsit soluția optimă. A reacționat la un gest golănesc cu aceeași monedă. Dar ce monedă! La 5 bani, a răspuns cu 100 de lei! Agentul principal Andrei Ovidiu este pregătit fizic, antrenat să lovească, iar pumnul său aplicat în plină figură putea să-l omoare pe Boureanu. Că-i fost deputat controversat, că o fi scursură, golan sau agresor, să nu uităm că în primul rând că este om. Iar acel om (în acel moment lipsit de discernământ, că doar era beat mangă!) își putea pierde viața. S-a ales cu nas spart și dinți rupți.Să facem un exercițiu de imaginație. Dacă în locul lui Boureanu ar fi fost un simplu cetățean, ar mai fi fost oare atâta circ mediatic, la care părtași au fost și polițiștii? Personal, și mie acest C.B. îmi este mai mult decât antipatic, cu atât mai mult cu cât cunosc afacerile Topanel. Deci ar mai fi fost show cu polițiști dacă bețivul recalcitrant era nea Ilie de la sculărie?În concluzie: haideți să fim raționali și să nu ajungem să ne împușcăm pe străzi!P.S.: Sper ca agentul principal Andrei Ovidiu să nu își piardă pâinea, mai ales că are familie de întreținut, iar instanța cred că va ține cont de acest lucru. Pățania sa ar trebui însă să fie un motiv general de meditație al întregii societăți.