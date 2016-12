La Cumpăna a început sezonul vânătorii de pisici

Un bărbat din Cumpăna este cercetat de polițiști după ce a tras cu ar-ma asupra unor pisici care aparțineau unei femei din localitate. În cursul zilei de ieri, Nicoleta Grosu, din Cumpăna, s-a trezit cu pisicile rănite în fața casei și a alertat polițiștii. Ea a spus oamenilor legii că, cel mai probabil, vecinul ei le-a împușcat deoarece era supărat că felinele dădeau târcoale de ceva timp locului în care avea depozitat grâul. La scurt timp, la fața locului au sosit polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Ei l-au luat la întrebări pe Victor Țiței, de 59 de ani, deținător legal al unei puști cu aer comprimat. El le-a spus oamenilor legii că a achiziționat pușca în urmă cu un an când s-a trezit cu hoții în casă. Cu toate acestea, zilele trecute s-a enervat că pisicile vecinei îi trec tot timpul prin curte, a scos arma și a tras în ele. Una a scăpat nevătămată, în timp ce alta a fost împușcată exact în ochi și, poate, că ar fi murit dacă stăpâna ei nu ar fi dus-o la un cabinet veterinar unde a fost operată. Polițiștii au confiscat arma și muniția bărbatului, spre liniștea vecinei sale care spune că trăiește cu frica în sân ca fetița ei de un an să nu fie rănită de vânătorul de ocazie. Totodată, anchetatorii i-au întocmit dosar penal lui Victor Țiței sub acuzația de uz de armă neletală din categoria celor supuse autorizării.