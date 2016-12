La ce gest a recurs o iubitoare de animale din Constanţa

2

de observat

Nu trebuie sa fi nici criminolog si nici procuror ca sa-ti dai seama ca o LEGE care incalca CONSTITUTIA ROMANIEI, TRATATELE INTERNATIONALE PE CARE LE-A SEMNAT ROMANIA este imorala si exalteaza violenta. Dau in clar textele de lege tratate in formula noastra basca ratificam, basca facem ARTICOLUL 20 – CONSTITUTIA ROMANIEI. Tratatele internaționale privind drepturile omului (1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. (2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. ARTICOLUL 3 – COD PROCEDURA CIVILA Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privitoare la drepturile omului Art. 3. - (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind drepturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte. (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile. Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene Art. 4. - In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul partilor. DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR ANIMALELOR Asa cum a fost proclamata la Paris 15 octombrie 1978. Care retine in preambul: CONSIDERÂND că toate animalele au drepturi, CONSIDERÂND că necunoașterea și desconsiderarea acestor drepturi l-au condus și continuă să-l conducă pe om să comită crime contra naturii și a animlelor, CONSIDERÂND că recunoașterea de către specia umană a dreptului la existentă a celorlalte specii animale constituie fundamentul coexistentei speciilor în lume, CONSIDERÂND că genocidul este practicat de către om și amenintă să fie perpetuat, CONSIDERÂND că respectarea animaelor de către om este în legătură cu respectarea omului de către om, CONSIDERÂND că educatia trebuie să cultive încă din copilărie observarea, întelegerea, respectarea și dragostea fată de animale, Articolul 1 Toate animalele se nasc egale în fata vietii și au aceleași drept la existentă; Articolul 2 1.- Orice animal are dreptul la respect; 2.- Omul, ca specie animală, nu poate extermina celelalte animale sau să le folosească fără să le respecte drepturile, are datoria să-și pună experienta în slujba animalelor; 3.- Orice animal are dreptul la atentia, îngrijirea și protectia omului; TRATATUL DE LA LISABONA Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 si a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Prin Tratatul de la Lisabona, animalele sunt recunoscute ca “finite simtitoare” Articolul 13 din Tratatul de la Lisabona, potrivit căruia „statele membre ale UE vor trata cu toată atenția cerințele de bunăstare a animalelor, având în vedere că acestea sunt ființe simțitoare și au nevoi specifice”. CONVENTIA EUROPEANA A PROTECTIEI ANIMALELOR LEGE nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 5 mai 2004. Cu motivarea din preambul: “Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii, considerând ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o cooperare mai strânsă între membrii săi, recunoscând ca omul are o obligatie morala de a respecta toate creaturile vii si păstrând legăturile speciale existente între om si animalele de companie, considerând ca animalele de companie sunt foarte importante datorită contributiei lor la calitatea vietii úi, prin urmare, reprezintă o valoare pentru societate” “. ART. 3 Principii de baza pentru bunăstarea animalelor (1) Nimeni nu trebuie sa cauzeze inutil durere, suferinte fizice sau psihice unui animal de companie. Imoralitatea naste imoralitate. Violenta autoritatilor romane (habarniste de meserie) naste violenta. PARINTELE CLEOPA, un luceafar al ortodoxiei romane spunea: "Este mare pacat sa ucizi un caine, cel ce ucide un caine va chema asupra lui mare blestem de la DUMNEZEU" Si acum va dau detalii, cum are loc operatiunea aplaudata, omagiata, dorita, Un filmuleț postat pe site-ul Youtube face furori printre iubitorii de animale. Angajații unui adăpost de animale omoară maidanezii capturați pe străzi. Filmarea a fost făcută într-un oraș din România, la Cernavodă. Vă avertizăm că imaginile sunt șocante! Filmul a fost realizat la începutul acestui an și urcat pe internet de către organizația Save the Dogs. Din imagini reiese cum angajații culeg de pe străzile orașului câinii fără stăpân, îi urcă în autospeciale ca mai apoi să-i omoare chiar în curtea instituției. Câinii uciși sunt îngrămădiți în aceleași mașini cu care sunt transportați după ce sunt prinși și sunt duși la Bibaza din Constanța, patronată de Alfmob SRL. În urmă cu câteva luni, conducerea organizației pentru protecția animalelor Spyke Cernavodă a intrat în greva foamei din cauza refuzului autorităților locale de a ajuta la strângerea maidanezilor de pe străzi. „Primăria Cernavodă nu are un adăpost, ci are un contract cu biobaza din Constanța", a declarat pentru „Adevărul de Seară" Constanța, Doina Leșeschi, președintele Spyke. „Cutremurul" a pornit din Italia Save the Dogs a dat publicității astăzi un comunicat de presă prin care își asumă filmul zguduitor publicat pe internet. „Țarcuri insalubre și supraaglomerate, câini sănătoși sugrumați cu clești de metal și omorâți cu o injecție direct în torace. Zeci de cadavre aliniate pregătite pentru a fi puse în saci de gunoi. Acestea sunt imagini șocante filmate la ecarisajul din Constanța, material furnizat presei de către asociația Save the Dogs din Italia", se arată în comunicatul dat astăzi publicității la Milano, Italia. În același document se mai arată că organizația a început investigațiile în urma mai multor sesizări venite din partea iubitorilor de animale, după ce Primăria Cernavodă a angajat firma Alfmob SRL din Constanța pentru a ridica animalele fără stăpân. „Toți câinii capturați și omorâți fuseseră sterilizați și vaccinați de către asociația locală parteneră lui Save the Dogs și nu reprezentau niciun fel de pericol pentru sănătatea publică", mai precizează comunicatul.Sara Turetta, președintele organizației Save the Dogs a declarat că firma Alfmob va fi chemată în instanță, împreună cu veterinarul care eutanasiază animalele pentru a fi trași la răspundere. Ionel Togan, fostul șef al Serviciului de Ecarisaj din Primăria Constanța și actual reprezentant al firmei Alfmob Exim SRL Constanța nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere"