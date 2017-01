La 13 ani, fură din curţile vecinilor

2

CE SI-A MAI DAT INTERESUL...

ACEST IORDACHE PE UNDE A FOST NU A STIUT DECAT SA ISI DUCA LA BUN SFARSIT DOLEANTELE PERSONALE SI ALE CLICII SALE. NU A FACUT NIMIC CONSTRUCTIV, A MINTIT, A HOTIT SI A VANDUT, LA ALTCEVA NU ESTE BUN, DIN ACEASTA CAUZA NU AVEM NICI MACAR SIGURANTA IN MEDGIDIA- NU MAI VORBIM DESPRE REALIZARI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, CREAREA E LOCURI DE MUNCA SAU ATRAGEREA DE INVESTITORI. PROMISIUNEA DIN CAMPANIA 2008 SIGURANTA PUBLICA ESTE PROIECT IN ULTIMELE LUNI DE MANDAT... ASTA SPUNE MULT DESPRE CAT DE BINE SI-A RESPECTAT BLA-BLA-URILE ELECTORALE. DAR UNDE AU TRECUT 3 ANI SI 8 LUNI OR SA MAI TREACA SI ULTIMELE 4 LUNI SI VOM SCAPA, NE VOM ELIBERA DE EL SI CARACATITA CE O CONDUCE.