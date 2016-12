Koveşi: "Frauda şi corupţia sunt o pondere importantă în anchetele DNA"

Koveși: "Frauda și corupția sunt o pondere importantă în anchetele DNA"

Direcția Națională Anticorupție (DNA) și-a prezentat, ieri, bilanțul activității pentru anul 2014. Cei 86 de procurori care au desfășurat activități de urmărire penală anul trecut au avut de soluționat peste 9.100 de cauze, cel mai mare număr de dosare de la înființarea DNA. În medie, un procuror a efectuat urmărire penală în aproape 105 cauze, un volum impresionant având în vedere complexitatea dosarelor care intră în competența direcției. Peste 1.100 de inculpați au fost trimiși în judecată în anul 2014, iar numărul persoanelor juridice trimise în judecată s-a dublat. Peste 1.130 inculpați au fost condamnați definitiv.Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Koveși, a transmis: „Frauda și corupția în achizițiile publice cu fonduri naționale și europene continuă să reprezinte o pondere importantă în anchetele DNA. DNA a solicitat Parlamentului încuviințarea arestării a nouă parlamentari și a formulat 12 cereri de încuviințare a urmăririi penale față de miniștri și foști miniștri. Este cel mai mare număr de demnitari de rang înalt investigați de DNA într-un an. O creștere semnificativă a volumului de activitate și a numărului de rechizitorii s-a înregistrat la serviciile teritoriale Constanța, Craiova, Bacău, Galați, Iași, Alba și Târgu Mureș. În 2014 valorile indisponibilizate de DNA au fost de peste 303 milioane euro, ceea ce reprezintă de peste 13 ori bugetul nostru pentru un an. Hotărârile judecătorești rămase definitive în cauzele DNA în anul 2014 au inclus confiscarea și recuperarea de produse infracționale în sumă de peste 310.000.000 euro, de 3 ori mai mult decât în anul 2013. Dacă această sumă ar fi efectiv executată, ar putea fi asigurat fondul de salarii pe care statul îl plătește medicilor din România într-un an. Volumul de activitate din 2014 este triplu față de anul înființării direcției și aproape dublu față de acum cinci ani, deși numărul de procurori a rămas același. Din perspectiva noastră, o primă rezolvare este creșterea numărului de procurori și am formulat deja o propunere de majorare a schemei de procurori cu încă 50 de posturi. Trebuie să ne hotărâm dacă ne dorim o justiție eficientă sau procurori îngropați în munți de dosare.”