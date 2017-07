Klaus Iohannis, în vizită la baza militară Kogălniceanu: "Mă simt mândru de oamenii noştri"

Klaus Iohannis, în vizită la baza militară Kogălniceanu: "Mă simt mândru de oamenii noștri"

Baza aeriană „Mihail Kogălniceanu” a fost gazda unei întâlniri extrem de importante pe plan militar, între Klaus Iohannis, președintele României, și generalul Petr Pavel, președintele Comitetului Militar al Alianței Nord-Atlantice. În cadrul întâlnirii, președintele țării s-a întâlnit cu piloții români și britanici și a abordat subiecte de interes aflate pe agenda NATO.Angajamentele asumate de România, în ceea ce privește alocarea a 2% din PIB pentru apărare vor fi respectate, a dat asigurări Klaus Iohannis în cadrul întâlnirii cu președintele Comitetului Militar al NATO, generalul Petr Pavel. De asemenea, președintele României a evidențiat implicarea națională substanțială în consolidarea apărării a NATO în flancul estic.În continuarea vizitei la Mihail Kogălniceanu, comandantul Centrului i-a prezentat președintelui României facilitățile din cadrul bazei. De asemenea, a fost prezentată tehnica de aviație din bază, pe care militarii români și omologi aliați sau parteneri o folosesc pentru derularea de activități comune de instruire, precum și pentru desfășurarea de misiuni și exerciții multinaționale în cadrul NATO.În acest context, președintele Klaus Iohannis a vizitat un sistem de rachete Patriot dislocat în bază, fiindu-i prezentate elementele componente, caracteristicile tehnice și modul de funcționare. Întrebat dacă România va cumpăra rachete Patriot, șeful statului a spus că la acest moment este vorba doar de o solicitare principială.„Asta e o chestiune care este un pic mai greu de discutat în fața publicului general. Noi am lansat o solicitare principială către partea americană și probabil ați aflat că s-a publicat pe site-ul Departamentului de Stat această notă care urmează să fie aprobată și mai departe vor începe negocierile, iar când vom avea un rezultat clar îl vom face public”, a precizat Klaus Iohannis.În cadrul turului Centrului Administrativ „Mihail Kogălniceanu”, președintele României s-a întâlnit cu piloții români și cei britanici, felicitându-i pe militari pentru contribuția importantă la întărirea securității în România și în regiune. Cei 160 de militari britanici și cele patru aeronave Eurofighter Typhoon din dotarea Forțelor Aeriene Regale se află în România în perioada mai – august, pentru a desfășura misiuni de poliție aeriană întărită și pentru a se instrui în comun cu militarii români.„Am rămas plăcut impresionat. Toți au un nivel foarte bun de pregătire, sunt niște profesioniști, care aduc o contribuție însemnată pentru securitatea noastră. Putem să fim mândri că avem această bază la Kogălniceanu. Am văzut foarte multe dotări printre care și o unitate Patriot instalată aici. Mi s-a confirmat ce am crezut despre oamenii care lucrează aici la baza Kogălniceanu. I-am întrebat cum colaborează și, invariabil, răspunsul a fost: «colaborăm foarte, foarte bine». M-a făcut să mă simt mândru de oamenii noștri”, a declarat președintele Klaus Iohannis, președintele României.În finalul vizitei, șeful statului a urmărit un exercițiu de poliție aeriană efectuat cu aeronavele MIG 21 Lancer, F-16 și Eurofighter Typhoon.