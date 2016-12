Kamikaze pe şoselele din Constanţa

4

politia si vorbele

Desi s-a facut o solicitare privind sanctionarea stationarii masinilor pe trotuar in DREPTUL trecerii de pietoni de pe Bd Tomis- la Macul Rosu ( biserica ) raspunsul oficial a fost ca exista o preocupare continua pentru acest lucru din partea institutiei Politia Rutiera Constanta. HA HA- aproape in fiecare dimineata pietonii apar pe trecere dintre masini si sa vezi frane cand apar copii de scoala care nu se vad de masinile parcate . Rezultat: pietonul sare la loc pe trotuar injurand si masinile merg la service pentru inlocuit bare protectie . Probabil preocuparea politiei este legata de frontul de lucru pentru service si nu pentru prevenirea reala a accidentelor. Ma mir ca nu vede nimic domnul care trece cu masina de politie CT 75 ELC in fiecare dimineata pe acolo. Probabil de la ochelarii de soare. Rugam conducerea politiei circulatie sa isi traverseze copii pe trecerea de pietoni de la Macul Rosu. Va rugaaaaaammmmmm!