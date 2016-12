Justiţia constănţeană „sponsorizează“ cu sume imense administraţia locală!

În timp ce e gâtuită de criză și măcinată de probleme

Justiția constănțeană „sponsorizează“ cu sume imense administrația locală!

Cuvântul la ordinea zilei este CRIZĂ. Dacă vorbim de domeniul medical, de cel economic, de administrație ori Justiție, totul merge prost din cauza lipsei banilor. Am putea completa că și din cauza lipsei personalului sau a proastei pregătiri a acestuia, dar aici ne referimla sistemul medical și cel al justiției, scoatem din ecuație administrațiile locale, unde, așa cum toată lumea știe, întotdeauna marea majoritate a posturilor s-au ocupat pe pile ori șpagă, și mereu existau persoane care se băteau de muște prin birouri. În ultimii ani, viața Justiției a fost cea mai zbuciumată din toată istoria ei. Pornind de la problemele de credibilitate ale unor magistrați ori de la deciziile strâmbe ale altora, continuând cu situațiile conflictuale din justiție (lupta acerbă pentru supremație dusă în tăcere între Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii), și culminând cu problemele financiare ori de personal fără precedent cu care s-a confruntat sistemul judiciar, ne putem face o imagine, per ansamblu, a frământărilor Justiției românești. Instanțele constănțene au avut și încă mai au probleme financiare, acestea reflectându-se până și în lipsa de hârtie ori agrafe, în tendința de a cita telefonic, căci nu există bani pentru citații, și multe alte artificii pentru ca în exterior să nu răzbată dezastrulexistent.Toate aceste sacrificii și „oportunități” de a mai fi bătut un cui în sicriul Justiției ar fi putut fi evitate dacă banii pe care îi produce sistemul juridic din România ar fi direcționați spre justiție. Se percep sume imense din taxele judiciare, dar, culmea, toți acești bani intră în vistieria administrațiilor locale și se duc unde decid baronii ce conduc urbele. Niciun ban nu se întoarce la Justiție! Peste 8 milioane de lei în buzunarul administrației Mazăre, doar anul trecut În tot acest timp, conducerile instanțelor trebuie să aștepte bani cu țârâita de la Ministerul Justiției pentru investiții minore. Se fac rapoarte, justificări și verificări… Totul, de exemplu, pentru niște amărâte de rafturi, la Judecătoria Constanța, pentru care conducerea Tribunalului a așteptat aprobarea „marii” achiziții luni și luni de zile. În tot acest timp, sute de dosare zăceau în beciuri, pe ciment, cu mucegai pe ele, deteriorându-se pe zi ce trecea… Pentru multă lume care lucrează direct sau are doar tangențe cu Justiția, este greu de înțeles de ce banii obținuți din taxele de timbru nu se duc direct la instanțele care-i produc. Și pentru a sublinia că aceste sume nu sunt deloc de neglijat, trebuie să aflați că, pe anul trecut, din taxele de timbru, a intrat în conturile Primăriei Constanța suma de 8.523.916 de lei, dintre care 7.285.779 de lei doar în municipiul Constanța. Doar în primele luni ale acestui an, s-au încasat 2.865.222 de lei! Președinții de instanțe de la Constanța nu pot decât să viseze la ce ar fi putut să facă cu toți acești bani, câte probleme strin-gente ar fi putut fi rezolvate… CSM a susținut această idee, dar a cam cedat în ultima vreme… Președintele Tribunalului Constanța, judecătorul Vasile Cosac Cărbune, ne-a declarat că șefii CSM-ului au marjat mereu pe ideea de a aduce taxele de timbru în conturile Ministerului Justiției. „CSM a promovat o astfel de idee, doar că, în ultima vreme, nu se insistă foarte mult pe acest lucru, pe motiv că se consideră că administrațiile locale justifică nevoia sumelor respective. Nu există o agresivitate deosebită în sensul acesta în ultima vreme… Problema este că nu se dorește o nouă dispută pe un buget care este oricum vulnerabil”, ne-a declarat magistratul Vasile Cosac-Cărbune.