Jurnalişti agresaţi de gorilele lui Nicuşor Constantinescu

Ca să-i împiedice să relateze de la incendiul vilei sale

Jurnaliști agresați de gorilele lui Nicușor Constantinescu

Mai multe autospeciale de pompieri au intervenit ieri, în jurul prânzului, pe strada Mihai Eminescu, pentru a stinge un incendiu izbucnit la casa președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu. Intervenția a durat câteva ore, timp în care pompierii au stins focul și au evacuat apa din subsolul vilei. În urma incendiului, doi pompieri au avut nevoie de îngrijiri medicale, la fața locului, însă imediat ce și-au revenit și-au reluat activitatea. Dacă în interior echipele de la ISU Dobrogea aveau situația sub control, adevărata tensiune era în stradă, în fața casei, unde bodyguarzii și apropiații lui Nicușor Constantinescu i-au luat la bătaie pe jurnaliști, chiar în prezența polițiștilor de la Secția 3. Ieri, în jurul orei 14.30, o femeie a sunat la 112 și a anunțat că pe strada Mihai Eminescu, numărul 13, a izbucnit un incendiu. Casa președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, luase foc. Imediat, la fața locului au ajuns trei autospeciale pentru stingerea incendiilor. Pentru că prin mansarda vilei ieșea fum gros, pompierii au montat, inițial, o scară exterioară pentru a interveni, însă nu a mai fost cazul. Echipa de la ISU a constatat imediat că incendiul se află la subsolul casei, fumul învăluind însă întreaga clădire. Pompierii au intervenit în primă fază pentru a coborî o femeie (se pare că era menajera și era singură acasă) din mansardă, care se refugiase acolo de teama focului. Imediat ce au evacuat casa, echipajele au acționat pentru a lichida focul. La scurt timp, acasă a ajuns și președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu. Printre primele lucruri scoase din imobil au fost două tablouri, care au fost încuiate de către una dintre gărzile de corp în mașina șefului CJC. La câteva minute după Nicușor au început să vină, ca într-un pelerinaj, prie-teni și colegi de partid. Cristian Darie și Cristian Zgabercea au fost pe baricade, dând indicații și sugestii echipelor de intervenție. Mulți alți angajați ai CJC li s-au alăturat, roind în jurul casei și prin grădină. Pentru că incendiul nu putea fi stăvilit așa ușor, în ajutor a mai fost chemată o autospecială cu spumă și apă. În timpul intervenției, din cauza fumului foarte gros, doi pompieri au necesitat îngrijiri medicale, la fața locului deplasându-se și două echipaje de salvare. După mai bine de trei ore de la solicitare, pompierii au reușit să stingă incendiul, după care au acționat pentru scoaterea apei din subsolul casei. Circ în fața casei Potrivit primelor concluzii ale inspectorilor de la ISU Dobrogea, incendiul ar fi fost provocat de un scurt-circuit produs la instalația electrică din subsolul casei. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Paula Anghel, a precizat ulterior că incendiul a pornit de la saună, care a fost cel mai probabil uitată în funcțiun. Pentru că acolo se aflau foarte multe lucruri și materiale, imediat focul s-a aprins, însă, nu a apucat să se extindă și în restul casei. Pagubele nu par a fi foarte însemnate. În afară de fumul gros, interiorul casei nu a suferit alte avarii. Dacă în casă situația era sub controlul pompierilor și intervenția decurgea normal, afară, în stradă, în fața casei, se ducea un adevărat război de gherilă între matahalele pe post de gorile fără creier ale unei firme de pază atât de dragă și apropiată găștii Mazăre – Conpress Holding și jurnaliști. Câțiva neanderthali tocmiți de stăpânire pentru a-i împiedica pe ziariști să filmeze și să fotografieze au făcut circ. I-au luat la bătaie pe cameramani, i-au bruscat pe reporteri, deși aceștia se aflau pe domeniul public, pe celălalt trotuar al străzii. Cireașa de pe tort a fost un moșuleț isteric, apropiat al lui Nicușor Constantinescu. Individul, pe lângă faptul că a sărit la gâtul ziariștilor, acompaniat de gorilele de la Conpress, a luat furtunul pompierilor încercând să-i împrăștie pe jurnaliști cu jetul de apă. Toate astea se petreceau sub privirile a doi polițiști de la Secția 3, care nu au catadicsit să facă măcar un gest pentru a-i liniști pe indivizii violenți. Nu ar fi prima oară când oamenii legii închid ochii la astfel de derapaje, fie ele în intersecție sau în alte spații publice. Ce să-i mai mire pe constănțeni că iau bătaie în plină zi, în mijlocul străzii, de față cu poliția. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, în urma intervenției de ieri de pe strada Mihai Eminescu nr. 13, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.