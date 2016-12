Jurnalist împuşcat mortal, în timpul unei transmisii în direct

Jurnalist împușcat mortal, în timpul unei transmisii în direct

Ştire online publicată Duminică, 13 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un prezentator de radio din Brazilia a fost împușcat mortal de doi atacatori chiar în timpul unei transmisii în direct. Atacatorii au bătut la ușa studioului și au fost lăsați să intre. Întâi au încuiat un coleg al prezentatorului Joao Valdecir de Borba în toaletă, după care l-au împușcat pe crainic în abdomen, potrivit unei declarații a reprezentanților Radio Difusora AM, informează Latino Fox News. Apoi atacatorii au fugit de la locul crimei într-un Fiat Strada de culoare închisă.De Borba, în vârstă de 51 de ani, lucra de un deceniu la Radio Difusora AM și prezența diverse emisiuni muzicale.La începutul acestui an, Federația Națională a Jurnaliștilor (Fenaj), a denunțat faptul că violentele față de jurnaliști au ajuns la cote îngrijorătoare. În 2015, 11 jurnaliști au fost uciși, scrie ziare.com