Ploșnițe, rugină, mucegai, supraaglomerare

"Jungla" din penitenciarul Poarta Albă

Condițiile improprii de detenție din penitenciarele din România sunt în continuare reclamate la CEDO. Deținuții încarcerați în penitenciarul Poarta Albă povestesc că este inuman să trăiești în asemenea condiții. Deși se află în spatele gratiilor și sunt încarcerați pentru diferite infracțiuni, pușcăriașii își cunosc drepturile și doresc ca acestea să le fie respectate.În cursul anului trecut, România a primit la CEDO cele mai multe condamnări pentru condițiile improprii de detenție din penitenciare. Țara noastră trebuie să plătească un milion de euro pentru 123 de condamnări. Pentru a evita alte condamnări, Administrația Națională a Penitenciarelor a început să facă îmbunătățiri în unitățile de detenție. România se confruntă cu un deficit de peste 10.000 de locuri de cazare și sunt doar patru penitenciare construite după 1990 cu standarde aproape la nivel european. Poarta Albă nu a ajuns încă pe listă pentru renovări, iar deținuții nu ezită să se adreseze către CEDO.Mihai Ștefan Lungu are 33 de ani și este încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Suferă de diabet zaharat și este dependent de insulină. În urmă cu câteva luni, acesta a făcut o plângere la CEDO privind condițiile de detenție necorespunzătoare. Mai exact, Lungu era încarcerat în secția E5, iar în prezent a fost transferat pe E6, condițiile de viață fiind aceleași.„Sunt mii de ploșnițe, nu putem să dormim, suntem câte 34 de deținuți într-o cameră, nu putem să respirăm de căldură, ni se oprește apa potabilă și lumina în timpul zilei. Totul este un haos general și nu se respectă nimic. De asistența medicală nici nu mai discutăm, deoarece este rară, defectuoasă și deranjată dacă o soliciți. Sunt gândaci, saltelele conțin cuiburi și ouă de ploșnițe, nu putem să dormim, noaptea începe o adevărată vânătoare. Miros urât, spațiu insuficient pentru depozitarea bagajelor și a lucrurilor de igienă personală. Mâncarea o ținem în cutii de carton, pe ciment, pe sub paturi. Suntem 34 de deținuți într-o cameră unde ar trebui să fie maxim 15-20. Camera are 4,67 metri înălțime, 12 metri lungime și 6,5 metri lățime, astfel încât nu ni se respectă prevederile stipulate”, a scris deținutul într-o scrisoare pe care a trimis-o cotidianului „Cuget Liber”.Șantajat să retragă plângerea?Aceleași aspecte, Mihai Ștefan Lungu le-a semnalat și la CEDO, iar problemele sale nu au întârziat să apară. Deși nu este nicio noutate, cei de la conducere au părut deranjați de plângere, spune deținutul, ba chiar l-au amenințat.„Domnul Mihai Mate, fostul adjunct al penitenciarului, în prezent responsabil de Siguranța Deținerii, Paza și Regim Penitenciar mi-a spus că ar trebui să fac o declarație în care să precizez că plângerea pe care am înaintat-o către CEDO se referă la condițiile de detenție din cadrul Secției E5, camera 14. Mai mult, pe secția E 6 sunt condiții mult mai bune și că problemele menționate în respectiva plângere nu mai există. Am refuzat să fac acest lucru și am spus că nu voi semna niciodată o asemenea hârtie. Ulterior, s-a uitat în calculator la fișa mea de penitenciar, respectiv la data în care intru în comisia de eliberare condiționată și mi-a spus că în loc să ne întâlnim să bem câte o bere împreună, pe care să o plătească dumnealui, probabil ne vom întâlni să bem o bere pe care fiecare și-o va plăti sau poate vara viitoare, aspect ce denotă o amenințare la adresa persoanei mele”, a scris Mihai Ștefan Lungu.Bugetul alocat lasă de doritDeși o parte din nevoile penitenciarului sunt rezolvate din veniturile proprii, în urma folosirii de muncă specială din rândul persoanelor private de libertate la diverși beneficiar, bugetul Penitenciarului Poarta Albă este unul restrâns.„Este adevărat că domnul Mihai Mate a fost desemnat să facă o cercetare în urma petiției înaintată de deținut. În urma cercetării, nu s-a pus niciun moment problema amenințării sau să îl oblige să semneze vreun document. De asemenea, nu a fost adusă în discuție eliberarea condiționată. Aceasta nu depinde de noi, deoarece hotărârea pe care o ia comisia este trimisă către instanță și ea decide dacă persoana în cauza va fi eliberată sau nu. În plus, domnul Mihai Mate nu face parte din comisie. În ceea ce privește condițiile pe care deținutul le-a reclamat, pot spune că sunt condiții care reflectă bugetul alocat și sunt aceleași ca în toate penitenciarele. Conducerea unității organizează permanent activități de dezinsecție, deratizare etc., dar unitatea se întinde pe două hectare în câmp”, a declarat scms. Gabriel Botezan, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă.Șoarecii se servesc din mâncareȘi condițiile de detenție de la Secția Exterioară Valu lui Traian lasă de dorit. Un alt deținut, Constantin Custura, reclamă faptul că le sunt încălcate drepturile.„Pe data de 7 septembrie, am fost scoși la muncă într-un morman de gunoi, cu toate rezidurile posibile, de unde trebuia să strângem pet-uri, plastice, cartoane, saci de gunoi, fără să ni se dea din partea firmei sau a penitenciarului echipament de protecție conform legii. Am fost puși să mâncăm și era un miros insuportabil, bacterii, microbi, aveai toate șansele de a te îmbolnăvi. Camerele de cazare nu sunt dotate cu mobilier, avem doar paturi din fier supraetajate. O cameră are 40 metri pătrați și suntem 26 de persoane, deși spațiul trebuie să fie de patru metri de persoană. Alimentele și bagajele le ținem sub paturi, unde mai sosesc și șoareci, care se servesc din mâncare, băile sunt focare de infecție. Avem opt dușuri și facem baie 60 de persoane în același timp, ca să prindem apă, deoarece avem doar 15 minute maxim”, a povestit Constantin Custura.Nici Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța nu este scăpat cu vederea de cei care au trecut pe acolo.„De asemenea, pe perioada reținerii la IPJ Constanța, nu am beneficiat de condiții de igienă, mâncare specifică regimului, ci de o toaletă insalubră, cu o chiuvetă ruginită unde îmi făceam necesitățile fiziologice și unde îmi spălam vesela. Această toaletă fiind mascată de o perdea foarte murdară și degradată, din material plastic. Saltelele erau vechi ca și cele de la penitenciar, fără cearșafuri, cu un ochi de geam acoperit cu o sită deasă, ruginită și plină de păianjeni, pe unde intra foarte puțin aer. Dar și multe alte nereguli”, a mai transmis Mihai Ștefan Lungu.