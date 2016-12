Jumătate din taximetriştii controlaţi au fost sancţionaţi de Poliţia Constanţa

1

Taximetristi amendati

Bravo! In sfarsit, era si cazul deoarece prea multi au ajuns sa se creada stapanii soselelor. Cam mici amenzile totusi. Fiind vorba de taximetristi, deci transport de persoane, ar trebui aplicate valorile maxime. E de ajuns sa ne uitam pe strada si ii remarcam: probleme la sistemul de lumini, montarea altor lumini decat cele prevazute in lege, galbenul obligatoriu l-au transformat usor-usor intr-un auriu, cauciucuri uzate, semnalizarea nu o mai folosesc, se asigura din mers la indicatorul "stop" iar aproape toate zonele unde legea interzice oprirea si stationarea au devenit statii taxi (colt de strada, banda de liber-dreapta in intersectiile mari, treceri de pietoni etc). Faptul ca sunt multi nu e o scuza pentru nesimtirea la care s-a ajuns. Si daca ii mai si ascultam cum se mandresc ca pacalesc legile la capitolul acte/aprobari... Sunt si unii care isi respecta meseria si o practica in conditiile impuse de legile acestei tari insa prea putini. Toata stima pentru ei insa ceilalti, mult mai multi la numar, fac ca despre aceasta breasla sa se vorbeasca in general urat. Bravo Politiei si poate aceste controale vor deveni saptamanale iar amenzile se vor da pentru absolut toate neregulile si la valori maxime. Este binvenita o curatenie de acest fel. Cred ca multi gandim la fel despre acest subiect.