Judeţul Constanţa, ameninţat de toate riscurile naturale şi biologice, de la tsunami până la poluare nucleară

Județul Constanța, amenințat de toate riscurile naturale și biologice, de la tsunami până la poluare nucleară

În județul Constanța se manifestă, cu excepția avalanșelor, toată gama de riscuri naturale, tehnologice și biologice, de la tsunami până la accident nuclear și poluare radio-activă. De aceea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență trebuie să fie, permanent, pregătit să intervină în cele mai deosebite situații. Din fericire, anul 2009 nu a adus fenomene naturale deosebite, însă Comitetul Județean a trebuit și trebuie să facă față unei provocări deosebit de periculoase – gripa porcină. Situația pare să fi scăpat de sub control, dacă ținem seama că la nivelul întregii țări s-au înregistrat, până în prezent, peste 5.400 de cazuri, dintre care peste 40 s-au dovedit a fi mortale. Începând cu 1 mai 2009, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a pus în aplicare Planul de prevenire și control al cazurilor de infecții cu noua tulpină de virus A/H1N1, plan în care sunt cuprinse atribuțiile instituțiilor implicate. De asemenea, pe parcursul anului 2009, Comitetul Județean s-a mobilizat cu ocazia a 35 de avertizări cod galben pentru ploi abundente. Cele mai mari precipitații au căzut în perioada 11-12 iulie, producând pagube ce depășesc 1,5 milioane de lei. Astfel, au fost avariate 46 de case, 12,2 km de drumuri județene, 6 km drumuri comunale, 3 poduri și podețe, un baraj, 17 ha de plajă, 635 ha teren arabil. Conform raportului de activitate pe 2009, au fost semnalate și gestionate 12 poluări accidentale – 8 în zona costieră și 4 pe cursurile de apă, fără a se produce pagube majore. Tot în acest an, au fost înregistrate 15 incidente de poluare cu țiței, exceptându-le pe cele din zona costieră și terestră, și 4 incidente tehnologice, dintre care unul, cel din incinta Rafinăriei Petromidia, soldat cu trei victime – un mort și doi răniți. În cazul poluărilor au fost luate măsuri de decontaminare, de curățare a zonelor afectate și remediere a defecțiunilor. Deși nu ne putem lăuda cu mari suprafețe de păduri în județul Constanța, anul acesta am avut parte de șapte incendii la fondul forestier, la plantații de pin și de salcâm, fiind afectate 77 ha. Principalele cauze ale producerii incendiilor au fost incendierea miriștilor și temperaturile caniculare înregistrate în timpul verii. Pentru a stinge focul, ISU Dobrogea a intervenit cu 6 autospeciale și 24 de subofițeri, iar pădurarii au mobilizat 126 de cetățeni cu 12 tractoare cu plug din localitățile limitrofe. Potrivit colonelului Mihai Leonov, pompierii au întâmpinat greutăți deosebite din partea primăriilor care nu au luat măsuri de asigurare a intervenției de către serviciile voluntare pentru situații de urgență, nici măsuri de popularizare a interdicției de a incendia miriștile.