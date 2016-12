Judecătorul Vasile Cosac Cărbune este noul preşedinte al Tribunalului Constanţa

1

Reclamatie

In urma cu mai multi ani un politist pe nume Bratu Daniel , mi-a premeditat un proces verbal de contraventie (circulat pe contrasens) pe Burada pana in Bratianu . Eu am fost obligat de un "judecator" Vladimir .........sa platesc amenda si daune de judecata , ca asa a vrut el pentru ca era nervos iar politistul care mi-a premeditat cazul a disparut de la politia rutiera si incadrat la "politia locala"??? Vreau ca acest individ zis"judecator" Vladimir sa plateasca si el cu retinerea a 15% din salariu pe trei luni ca sa gandeasca cand ia o decizie , nu sa faca ce vrea muschii lui de filatelist ... Vreau sa stiu unde sa-l reclam , ca sa nu creada ca romanii sunt tampiti ...