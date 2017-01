„Judecătorul nu trebuie să trântească uşa tribunalului în faţa cetăţeanului“

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, invitat la Congresul Avocaților, din Mamaia:

„Judecătorul nu trebuie să trântească ușa tribunalului în fața cetățeanului“

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, prezent ieri la Congresul Avocaților din România, care se desfășoară în aceste zile în Mamaia, a declarat că imaginea Înaltei Curți de Casație și Justiție este afectată de probleme de integritate și corupție, iar trenarea judecării marilor dosare de corupție de către magistrații acestei instanțe, precum și întârzierea adoptării noilor coduri de către Parlament afectează imaginea României în exterior și pun în pericol Mecanismul de Cooperare și Verificare. „Cui folosesc aceste întârzieri? Chiar dacă se câștigă în planul bătăliei politice interne, în plan extern și la scara interesului general, România a pierdut prin aceste tergiversări. La fel cum trenarea judecării cazurilor de mare corupție de către Înalta Curte de Casație și Justiție, a cărei credibilitate este afectată de probleme de integritate și corupție, aduce deservicii interesului național al României. Cine dă dreptul câtorva persoane din Parlament și de la Înalta Curte de Casație și Justiție să amaneteze șansa europeană a României, prin împiedicarea soluționării Mecanismului de Cooperare și Verificare? (...) Dezavuez această abordare și fac apel la responsabilitate și eficiență în adoptarea codurilor de procedură, în consolidarea legislativă a ANI, în judecarea grabnică și dreaptă a cazurilor de mare corupție”, a declarat Cătălin Predoiu. Cum afectează criza economică Justiția? Ministrul Predoiu a vrut să tragă un semnal de alarmă vizavi de efectele crizei pe plan mondial, care vor afecta din ce în ce mai mult toate mediile profesionale din România. „În urmă cu două zile Președintele Comisiei Europene, J.M.D. Baroso a declarat că democrația însăși este în pericol în statele cu deficite bugetare! Potrivit spuselor domniei sale, criza bugetară ar putea conduce la recesiune, care să pună în pericol democrațiile fragile și construcția europeană. (…) Ca fost avocat, aș fi vrut să pot vorbi astăzi despre continuarea evoluției liniare a profesiei dumneavoastră, în nota progresistă și modernă inițiată în anii 1990, accelerată între 2000 și 2005 și din nou după 2007, dar cred că lucrurile nu vor mai continua în același mod. Cred că în lunile și anii care vin vom vedea cât de solidă e profesia de avocat, cât de solid este mecanismul Justiției. (…) Avocații și magistrații au în față un viitor dificil, pentru că vor trebui să țină dreaptă balanța Justiției pe o mare economică agitată” - a spus Predoiu. Predoiu: „Reformele în Justiție au nevoie de armistițiu politic“ Cătălin Predoiu le-a spus avocaților că, până în prezent, a evitat să se pro-nunțe asupra luptelor politice interne, însă acum se vede obligat să ia pozi-ție, deoarece contextul politic actual ar putea avea consecințe negative asu-pra măsurilor de reformă din Justiție. Cătălin Predoiu este de părere că, dat fiind acest context, „trebuie să împiedicăm apariția unei falii între Justiție și popor. Aceasta înseamnă, spre exemplu, că judecătorul nu trebuie să trântească ușa tribunalului în fața cetățeanului, chiar dacă este nefericit cu politicile salariale temporare ale Executivului, sau să dea termene nerezonabile, motivate de un program «optim» de încărcare eronat, și contestat chiar în sistem. Aceasta înseamnă, spre exemplu, că avocatul nu trebuie să întoarcă spatele cetățeanului care nu are suficienți bani să-i plătească onorariul, ci să accepte un onorariu mai mic. Întreruperea activității de judecată de către judecători este o încălcare fără echivoc a legii. În contextul bătăliei politice care se desfășoară în aceste zile, conduita corectă și înțeleaptă din partea sistemului judiciar este neimplicarea, continuarea normală a activității de judecată”. Vizavi de piedicile și efectele măsurilor la nivel național și care afectează și sistemul judiciar din România, ministrul Predoiu a declarat că „reformele în Justiție au nevoie de armistițiu politic, de un acord pe întreg spectrul politic, care să producă susținere parlamentară certă pentru proiectele legislative ale Justiției. Politicienii angajați trebuie să creeze în jurul Justiției o zonă de neutralitate și de sprijin politic”. Ministrul Justiției vrea examen de intrare în avocatură pentru toată lumea Vizavi de faptul că mulți judecători ori procurori vor să intre în avocatură fără examen, profitând de declararea ca neconstituțională a unei ordonanțe ce aducea modificări Legii de organizare și funcționare a avocaților, ministrul Predoiu ne-a declarat că nu este de acord cu așa ceva. „Eu am militat pentru un astfel de examen pentru că experiența juridică este una, și particularitățile fiecărei profesii sunt alta. Nu avem un sistem cum este cel anglo-saxon în care judecătorii au fost, obligatoriu, în prealabil, avocați un număr de ani, și care au o pregătire profesională omogenă. Noi avem un sistem juridic în care profesiile juridice sunt oarecum separate, izolate unele de altele, își dezvoltă programe de pregătire profesională, care de multe ori nu se corelează, și dezvoltă pentru membrii lor anumite cunoștințe și îndemânări specifice fiecăreia. De exemplu, pentru magistratură, mai multă analiză, mai mult echilibru, mai multă prudență în formularea unor soluții juridice, pentru avocați mai multă elocvență, mai mult spirit imaginativ în construcția unor soluții juridice. Aceste lucruri nu se potrivesc unele cu altele… De aceea am spus că, în opinia mea, ar fi mai bine să existe un examen, atât într-o parte, cât și în cealaltă, cel care aspiră la poziția fie de magistrat, fie de avocat să se pregătească pentru specializarea pe care dorește să o aibă.” - ne-a declarat Predoiu.