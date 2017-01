Judecătorul Doina Drăguinea îi „alintă“ pe inculpaţi

Judecătorul Doina Drăguinea îi „alintă“ pe inculpați

O nouă rundă de audieri a avut loc, ieri, la Tribunalul Constanța în procesul fraților Vasea și al altor patru membri ai lumii interlope constănțene. La fel ca și la termenele anterioare, ședința a avut caracter secret. Instanța a dispus acest lucru după ce, în prealabil, a ținut să precizeze că, pentru egalitate de tratament între toți inculpații, se impune acest lucru. Audierile maraton se prelungesc zilnic pe parcursul a mai multor ore. Chiar dacă presa nu a fost lăsată să participe la ședința de judecată, am reușit să culegem câteva opinii a celor care au fost prezenți la proces. În timp ce unii s-au declarat mulțumiți de modul de desfășurare al procesului, alții susțin că magistratul Doina Drăguinea nu ar da dovadă de imparțialitate, că ar permite avocaților inculpaților să șoptească unele răspunsuri și că apărătorilor părților vătămate li se resping majoritatea întrebărilor. Ba, mai mult, probabil din cauza oboselii, fiind vorba de ore întregi de audieri, instanța era la un pas de a omite audierea unor inculpați în legătură cu trei fapte, care se rețin prin rechizitoriu. În plus, judecătorul i s-ar fi adresat unuia dintre inculpați, Cristian Gheorghiu, cu Cristel, așa cum i se spune în cercurile de cunoscuți. În altă ordine de idei, nu putem să nu sesizăm celeritatea magistratului, de a efectua cercetarea judecătoreas-că prin acordarea termenelor de la o zi la alta, în timp ce alte dosare, tot cu inculpați arestați, sunt de luni bune pe mesele magistraților. Reamintim că, la începutul lunii mai, cei șase membri ai lumii interlope au fost trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunilor de tentativă de omor, loviri sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. Este vorba de două grupări rivale, care s-au constituit, potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2005, și care s-au „ciocnit" violent de nenumărate ori, au distrus sau incendiat localuri și mașini, lăsând în urma lor victime grav rănite. Anchetatorii au stabilit că, timp de doi ani, cele două grupări s-au răfuit între ele, ori de câte ori au avut prilejul, ca două bande rivale, fie pentru reglarea unor conturi, fie pentru alimentarea unor orgolii personale de impunere a supremației uneia în detrimentul celeilalte grupări.