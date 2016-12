Judecătorii nu l-au eliberat pe Liviu Florin Mara nici pe o cauţiune de 35.000 de lei

Judecătorii nu l-au eliberat pe Liviu Florin Mara nici pe o cauțiune de 35.000 de lei

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat cererea de liberare provizorie pe cauțiune înaintată în cazul lui Liviu Florin Mara, bărbatul care a trăit vreme de 21 de ani sub identități false, pentru a se „ascunde” de o condamnare de 20 de ani pentru delapidare, și este acuzat, în prezent, că a „țepuit” în tot acest timp statul român cu suma de peste trei milioane de lei și BCR - Sucursala Constanța cu suma de 60.000 de lei. După ce instanța a stabilit o cauțiune de 35.000 de lei, iar cererea a fost declarată admi-sibilă în principiu, cei doi avocați ai lui Mara și-au susținut solicitarea prin faptul că s-ar fi „stins” scopul măsurii preventive și că inculpatul nu mai reprezintă un pericol pentru ordinea publică. Mai mult decât atât, apărătorii au susținut că Mara ar avea unde locui (într-un apartament închiriat) și că ar avea și un loc de muncă dacă ar fi lăsat în libertate, deci s-ar putea întreține. Mai mult decât atât, cu privire la creditul către BCR, familia inculpatului l-a achitat în avans. După deliberări, judecătorii au decis respingerea cererii, iar suma achitată drept cauțiune va fi returnată inculpatului. Următorul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru data de 28 aprilie. Inculpatul a recunoscut, în fața judecătorilor, comiterea faptelor, așa cum au fost reținute în rechizitoriu de către procurori. Mara a declarat că nu s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat și a strâns bani pentru a cumpăra o garsonieră. Inculpatul a mai spus: „Intenția mea era de a plăti taxele și impozitele către stat eșalonat. Am fost de bună credință când am desfășurat activități comerciale, chiar dacă am fost sub identități false”. Ba chiar, în 2007, sub identitatea falsă de Radu Gheorghe, Mara s-a prezentat în instanță și a contribuit la soluționarea unui dosar, fără să afecteze în vreun fel societatea „Schnell”, pe care o preluase, sau pe adevăratul Radu Gheorghe. „Pe măsură ce eram descoperit de persoane care mă șantajau trebuia să îmi iau altă identitate, ca să scap și să înființez o altă societate comercială, ca să-mi pierd urma. Am folosit numai trei identități. Mă șantajau persoane care aflaseră despre situația mea reală, dar nu pot să dezvălui numele lor pentru că sunt vulnerabil, eu sunt arestat și am familie, care poate fi în pericol dacă aș face acest lucru” - a mai declarat în fața magistraților Liviu Florin Mara. Potrivit procurorilor, Liviu Florin Mara, de 57 de ani, s-a sustras de la executarea unei pedepse privative de libertate de 20 de ani de închisoare, până când a intervenit prescripția executării acesteia. Prin sentința penală nr.17 din 25 februarie 1987 a Tribunalului Municipiului București, rămasă definitivă, Mara a fost condamnat la pedeapsa de 20 de ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de delapidare.