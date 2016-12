Judecătorii constănţeni, „răpuşi“ de condiţiile grele de muncă

Judecătorii constănțeni, „răpuși“ de condițiile grele de muncă

Potrivit bilanțului de activitate pe 2010, pentru prima dată, la toate instanțele din țară se înregistrează o creștere substanțială a volumului de activitate. Vizavi de această situație, președintele Curții de Apel Constanța, judecător Niculae Stanciu, ne-a declarat: „Sigur că toată lumea auzim: volumul, volumul, volumul… Dar calitatea unui act de justiție nu se poate face decât dacă judecătorului, și mă refer aici și la personalul auxiliar, i se asigură condiții minime de muncă. Or, la acest moment, în România, implicit și la Curtea de Apel Constanța, nu avem aceste condiții minimale. Aici sunt cauze obiective, subiective…”. Numărul cauzelor pe raza Curții de Apel Constanța au crescut în 2010 față de 2009 cu 20%. „Este enorm de mult. Dintre toate instanțele se detașează Judecătoria Constanța, unde anul trecut au fost aproape 50.000 de cauze. Judecătoria are, la fel, o particularitate, fiind printre primele trei - patru din țară, ca instanță mare, ca volum, complexitate, și, în mod paradoxal, este și judecătoria cu unele probleme de personal. Deși schema este cât de cât mulțumitoare, noi nu reușim să o completăm total. Probabil judecătorii repartizați de INM evită Judecătoria Constanța, pentru că s-a creat, să spunem așa, un lait-motiv, că este o instanță grea, ba chiar foarte grea, chiar s-a spus că în afară de a privi marea și a fi la mare preferă să aleagă alte instanțe. Nu-i un punct bun pentru noi. De ani de zile este așa, și nici în viitorul apropiat nu avem speranțe prea mari… Sunt judecători cu vârste de 23, 24, 25, 26 de ani, ei nici nu s-au maturizat ca oameni. Totuși, judecă în jur de o mie de dosare fiecare, ceea ce este colosal. Este infernal pentru un om ca să poată să aplice o multitudine de acte normative, să facă un act de justiție. Opt ore de muncă pentru un judecător este puțin spus… Magistratul nu are niciodată un program. Dacă ne uităm, lumea ne percepe doar când intrăm în sala de judecată, stăm 2 - 5 ore și gata… dar nu e așa. E studiu dosar înainte, este pronunțarea soluției, iar după aceea este corvoada: motivarea soluțiilor. Deși legiuitorul ne-a permis un termen de 30 de zile, de multe ori nu reușim nici la curte să le respectăm… Nu reușim pentru că, așa cum bine cunoașteți, CEDO ne-a condamnat pentru calitatea motivării ori lipsa motivării. Apare un alt criteriu de responsabilitate al jude-cătorului”, ne-a declarat președintele Curții de Apel Constanța.