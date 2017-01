Judecătorii constănţeni iau poziţie în faţa graţierii. "De ce abuzul în serviciu sub 200.000 lei este dezincriminat?"

Judecătorii constănțeni iau poziție în fața grațierii. "De ce abuzul în serviciu sub 200.000 lei este dezincriminat?"

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală a provocat o serie de proteste din partea românilor. De această dată, a venit rândul judecătorilor constănțeni să desființeze aceste modificări, acuzând lipsa de transparență și preocupări ale inițiatorului de proiect care favorizează inculpații. Alături de grațiere și aministie, dezincriminarea abuzului în serviciu sub 200.000 lei reprezintă o altă măsură controversată pe care Guvernul ar trebui să o explice.Potrivit proiectului, articolul 297, privind „abuzul în serviciu” se modifică și va avea următorul cuprins: „Fapta funcționarului public care, în exercitarea serviciului, nu îndeplinește un act sau îndeplinește un act contrar legii și prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei unei persoane fizice sau unei persoane juridice se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.De ce nu este incriminat abuzul în serviciu cu pagubă sub 200.000 lei?Judecătorii constănțeni rup tăcerea în cazul proiectelor de modificare și completare a Codului penal și de procedură penală, dar și în ceea ce privește grațierea unor pedepse, prin două ordonanțe de urgență ale Guvernului. După consultările colectivului de judecători, din cadrul secției penale a Curții de Apel Constanța, magistrații sunt de părere că modificările sunt făcute într-un mod netransparent, în lipsa unei fundamentări aprofundate, punctuale și riguroase, precum și în absența unei evaluări obiective.„Câtă vreme cele două fapte sunt incriminate ca infracțiuni de serviciu, și nu ca infracțiuni împotriva patrimoniului, nu se întrevede motivul pentru care abuzul în serviciu nu ar trebui să funcționeze și în cazul producerii unei vătămări, alta decât o pagubă mai mare de 200.000 lei, condiția acestui prejudiciu încurajând săvârșirea unor infracțiuni ce pot atrage prejudicii mai mici și nefăcând decât să imprime o doză de neîncredere asupra legalității incriminării”, precizează Ciprian Coadă, judecător al Curții de Apel Constanța.„Este evidentă preocuparea inițiatorului“Judecătorii mai spun că trebuie să existe un echilibru între nevoile societății de angajare a răspunderii penale pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni și drepturile fundamentale ale persoanelor inculpate ori aflate în executarea pedepselor, echilibru pe care modificările legislative preconizate riscă să îl altereze.„Este evidentă preocuparea inițiatorului de proiect de a include în aria de incidență a grațierii infracțiunile pentru care noul Cod Penal și unele dintre legile penale speciale, modificate, s-au dovedit a fi mai favorabile inculpaților și care au permis aplicarea unor pedepse de până la 5 ani închisoare, identificându-se, în primul rând infracțiunile de abuz în serviciu, incriminate de ambele Coduri și care, sub imperiul unor acte de clemență anterioare, nu au intrat ori au intrat doar parțial sub incidența grațierii”, mai transmite judecătorul Ciprian Coadă.Ce interese stau la baza inițiativei legislative?În ceea ce privește conflictul de interese, acesta este reglementat astfel încât fapta funcționarului care, „în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obținut, direct sau indirect, foloase patrimoniale necuvenite, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, este sancționată”. În modificarea adusă este introdus termenul „necuvenit”, iar specialiștii spun că, astfel, legea devine mai permisivă.Promovarea unor astfel de acte normative nu se justifică, în condițiile în care nu au fost făcute consultări prealabile, adaugă magistrații constănțeni. „De altfel, interesele ce stau la baza acestei inițiative legislative rezidă nu doar din faptul că o infracțiune cum este cea de abuz în ser-viciu nu mai este exceptată de la beneficiul grațierii, ci și din faptul că aceasta, alături de conflictul de interese, este redefinită în Codul penal, în timp ce infracțiunea de neglijență în serviciu ar urma să fie abrogată”, conchide Ciprian Coadă, judecătorul Curții de Apel Constanța.