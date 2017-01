Judecătoria Constanţa, pe „lista neagră“ a CSM-ului

Judecătoria Constanța, pe „lista neagră“ a CSM-ului

De câteva săptămâni, Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat, de la o ședință la alta, discutarea raportului Inspecției Judiciare care privea peste 2.300 de dosare de la Judecătoria Constanța aflate pe „lista neagră“ pentru că erau mai vechi de un an de la data înregistrării și a motivelor care au dus la tergiversarea lor.Trebuie spus că reprezentanți de la Inspecția Judiciară au „vizitat” Judecătoria Constanța la finele anului trecut și au solicitat tot felul de lămuriri vizavi de numărul mare de dosare despre care se spunea că ar fi tergiversate.Potrivit datelor furnizate de Judecătoria Constanța, la finele lui 2011, pe rolul instanței amintite se aflau 1.111 de dosare civile mai vechi de un an de la înregistrare, față de 608 de la finalul anului precedent, și 22 de dosare penale mai vechi de un de la înregistrare (față de 20 de la finalul anului precedent). Printre acestea din urmă, se numără și cel al președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, ce a rămas în pronunțare abia la începutul acestei săptămâni.Reprezentanții Judecătoriei Constanța precizează însă că „situația comparativă nu este decât orientativă, pentru că, în cursul lui 2011, a fost modificată modalitatea de evidențiere a dosarelor mai vechi de un an, fiind socotite și cele primite la rejudecare, prin declinare de competență, strămutare, disjunse, de la data intrării în sistem, în vreme ce anterior erau evidențiate doar de la ultima înregistrare”.În materie civilă, dintre cele 1.111 de dosare mai vechi de un an, 143 sunt din 2007 și mai vechi (12,87%), 64 din 2008 (5,76%), 176 din 2009 (15.84%), 684 din 2010 (61,56%), iar celelalte 108 (3,97%) din 2011. În materie penală, dintre cele 20 de dosare mai vechi de un an, trei sunt din 2008 (13,64%), patru din 2009 (18,18%), iar celelalte 15 (68,18%) din 2010.Peste 100.000 de dosare, în 2011Potrivit raportului, magistrații de la Judecătoria Constanța au rulat, în 2011, 105.087 de dosare în 1.755 de ședințe de judecată, pronunțând 44.101 de hotărâri, din care 42.063 în materie civilă și 2.038 în materie penală.Prin urmare, încărcătura de dosare pe judecătorii Secției civile a fost de 3.014,27 de dosare pentru fiecare magistrat, iar a judecă-torilor Secției penale de 802,28 de dosare pe magistrat.De asemenea, media numărului de hotărâri pronunțate de judecă-torii Secției civile a fost de 1.291 de hotărâri pentru fiecare judecător în parte, iar media hotărârilor pronunțate de judecătorii Secției penale - 291 de hotărâri pentru fiecare judecător în parte.Criză acută de grefieriNici viața grefierilor nu a fost prea ușoară, la Judecătoria Con-stanța, în 2011. Rulajul de 105.087 de dosare a fost repartizat la 37 de grefieri de ședință, fiecare grefier având în grijă 2.840 de dosare.Mai mult decât atât, din cauza dificultăților deosebite generate de insuficiența schemei privind grefierii, de la data de 5 decembrie 2011, a fost luată măsura pro-gramării completelor civile în trei ședințe de judecată la fiecare patru săptămâni.Conducerea Judecătoriei Constanța precizează că este de strictă urgență să fie suplimentată schema de personal cu 17 posturi de grefier, 14 de grefier arhivar, 10 de agent procedural și unul de aprod.„Insuficiența schemei de personal, îndeosebi la nivelul grefie-rilor arhivari și al grefierilor, generează efecte negative asupra activității”, mai este de părere conducerea Judecătoriei Constanța.Magistrați „supravegheați“În urma analizării, în urmă cu două zile, a raportului privind tergiversarea dosarelor, capitol la care ar sta prost și Judecătoria Constanța, Secția pentru judecători a CSM a dispus, în ceea ce privește situația de la Constanța, „întocmirea de către conducerile instanțelor ierarhic superioare instanțelor verificate, a unui calen-dar în vederea monitorizării aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse pentru înlăturarea deficiențelor constatate de către Inspecția judiciară, astfel cum acestea au fost însușite de către Secția pentru judecători, precum și comunicarea periodică către Consiliului Superior al Magistraturii a stadiului remedierii deficiențelor constatate”.De asemenea, în cazul judecătorilor care au făcut obiectul analizei în raportul privind dosarele cu vechime mai mare de un an, pentru îmbunătățirea situației, fiecare magistrat este sfătuit să-și organizeze mai eficient timpul alocat studiului dosarelor pe baza unor fișe potrivit unui model comunicat de conducerea Curții de Apel Constanța.