Judecătoria Constanţa a dispus eliberarea provizorie a lotului de la Cogealac

Judecătoria Constanța a dispus eliberarea provizorie a lotului de la Cogealac

Ieri, magistrații de la Judecătoria Constanța au judecat cererile de liberare provizorie sub control judiciar înaintate de primarul și viceprimarul - suspendați deja din funcții - de la Cogealac, Cati Hristu, respectiv Mihai Dore, și de localnicii Ilie Coman, Daniel Cornea, Pavel Copilescu, Mitică Lenu și Florian Barbu. Primarul suspendat de la Cogealac, Cati Hristu, le-a spus judecătorilor că are trei copii minori în întreținere, nu are antecedente penale și că veniturile sale proveneau doar din salariul de angajat al Primăriei Cogealac. El a declarat (ca și în alte dăți în care i s-a dat cuvântul), ca pe-o poezie: „Consider că nu sunt un pericol pentru oameni, pentru că am fost ales din primul tur de scrutin” (?!). Viceprimarul suspendat, Mihai Dore, le-a spus, de asemenea, judecătorilor că nu are antecedente penale, este căsătorit și nu are copii în întreținere și că venitul său îl reprezenta doar salariul dat de Primărie. El a cerut să fie cercetat în stare de libertate. Ilie Coman a declarat: „Am o situație familială foarte grea. Am doi copii minori în întreținere, unul de doi ani și șapte luni, celălalt de zece ani și șase luni, și sunt curatorul soacrei mele care este bolnavă psihic. Când eram în libertate, munceam ca ziler și câștigam 500 - 600 de lei pe lună, eu fiind singurul întreținător al familiei mele, dar și al părinților mei”. La fel, Daniel Cornea are doi copii și lucra ca zilier în construcții la momentul arestării. Pavel Copilescu are tot doi copii, minori, și trăia dintr-un salariu de zilier. Mitică Lenu era crescător de animale, activitate din care își creștea cei doi copii, și s-a plâns că îi bat la ușă mai multe credite la bănci. Florian Barbu este asistent medical comunitar, iar din salariul de 850 de lei pe lună își întreținea copilul minor, dar și mama care suferă de grave afecțiuni psihice. Avocații celor șapte au susținut ieri, în fața judecătorilor, că ei nu reprezintă un pericol concret pentru ordinea publică și au solicitat eliberarea lor sub control judiciar. Magistrații au admis cererile de liberare provizorie sub control judiciar și au dispus punerea celor șapte în libertate. Decizia nu este însă definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Tribunalul Constanța. Amintim că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, procurorii constănțeni au dispus trimiterea în judecată a persoanelor considerate vinovate de revolta de la Cogealac, de acum aproximativ o lună și jumătate, în care agenții de pază de la un parc eolian au tras mai multe focuri de armă, fiind rănite cinci persoane, printre care și viceprimarul comunei. Primarul și viceprimarul - suspendați deja din funcții - de la Cogealac, Cati Hristu, respectiv Mihai Dore, alături de fratele viceprimarului - Nicolae Dore și localnicii Ilie Coman, Daniel Cornea, Pavel Copilescu, Mitică Lenu și Florian Barbu au fost trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunilor de asociere pentru comiterea de infracțiuni, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea gravă a liniștii publice. La primarul Cati Hristu procurorii au mai adăugat două infracțiuni - este vorba de ultraj (asupra unui polițist) și de instigare publică și apologia infracțiunilor.