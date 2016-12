Judecătoria Constanţa a dispus confiscarea unui pescador turcesc

Judecătoria Constanța a dispus confiscarea unui pescador turcesc

Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus, ieri, confiscarea pescadorului „Efeler 1”, sub pavilion Turcia, proprietatea cetățeanului turc Gomur Ugur, împreună cu echipamentele de navigație și accesoriile din dotare.Nava a fost depistată de polițiștii de frontieră constănțeni, în noiembrie 2010, la braconat în apele teritoriale românești. Oamenii legii au fost nevoiți să tragă 68 de focuri de armă pentru a opri pescadorul turcesc, ce se afla la aproximativ 60 de mile marine de Portul Constanța. La bordul navei, au fost găsite unelte de pescuit, dovadă că intențiile echipajului privind pescuitul ilegal în apele teritoriale românești erau cât se poate de clare.Comandantul navei, Asgin Ismet, este obligat să plătească statului român suma de 10.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.În urmă cu câteva luni, comandantul pescadorului, Asgin Ismet, a fost condamnat de magistrații de la Judecătoria Constanța la pedeapsa de un an și patru luni de închisoare, cu suspendare condiționată pentru o perioadă de trei ani și patru luni, precum și la interzicerea dreptului de a pescui pentru o perioadă de un an.