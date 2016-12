Judecat pentru că a bătut un preot în trafic

1

problema traficului

Daca era doar taximetrist, sa zicem ca as fi inteles intr-un fel toata tarasenia: o chestiune de conflict in trafic asa cum vezi din nefericire in toata romania si mai ales in constanta. politistii nu iau nici un fel de masura. stau ca pasivii pe la trecerile de pietoni sa prinda pe vreun sofer anemic. Dar treaba se complica atunci cand afli ca taximetristul in cauza este si JANDARM. Un astfel de recidivist se afla in postura de a asigura ORDINEA SI PAZA PATRIEI, asa cum se jura pe drapel. CRED CA SITUATIA E SI MAI COMPLICATA DE ATAT: A FACUT PANA ACUM CINEVA VREO STATISTICA A INDIVIZILOR PE JUMATATE FORTE DE ORDINE, PE JUMATATE CONDAMNATI? CAND O SA MA ADRESEZ VREUNUI JANDARM SAU POLITIST TREBUIE SA-I STRANG MANA SAU SA MA TEM CA IMI DA IN CAP SI IMI IA BANII? RAMANE DE VAZUT...