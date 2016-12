„Jucătorii pe calculator trebuie să se antreneze precum fotbaliştii!“

Sfatul căpitanului echipei naționale de DotA

„Jucătorii pe calculator trebuie să se antreneze precum fotbaliștii!“

Jocul pe calculator poate fi ceva mai mult decât o pierdere de timp - așa susțin cei care au ajuns să facă perfor-manță în acest domeniu. Bucureș-teanul Cristian Bănăseanu, cunoscut sub pseudonimul „Ppăsărel”, este căpitanul echipei naționale de Defense of the Ancients (DotA) și a câș-tigat premii consistente la competițiile internaționale de profil. „La noi, cei mai mulți privesc jocurile pe calculator ca o pierdere de timp, pentru că le asociază cu o simplă joacă, nu cu un sport. Și în cazul meu, mama zicea că mă joc prea mult și pierd timp. Dar când a văzut că în 2002 am plecat în Coreea, unde am câștigat un calculator care valora la vremea aceea 1.000 de dolari, apoi la San Francisco și prin Europa, și-a schimbat părerea”, a declarat tânărul, pentru „Cuget Liber”. Dar, pentru ca jocurile pe calculator să fie privite ca un sport, trebuie tratate astfel inclusiv de jucători. „Cei care vor să facă performanță trebuie să realizeze că nu este o simplă joacă și să se antreneze așa cum se antrenează și fotbaliștii, de exemplu. Este greșită concepția că cei care se joacă cu orele pe calculator sunt niște «couch potato» (n.r. - se-dentari, care nu se mai dezlipesc de pe canapea). Din contră, trebuie să aibă condiție fizică și mai ales rezis-tență. Un jucător care joacă foarte bine consumă de zece ori mai multă energie decât în mod normal. De aceea, în proporție de 80%, campionii la sporturile electronice practică și un sport”, a afirmat gamerul. Sfatul jucătorului profesionist pentru cei care se joacă pe calculator, fie pentru plăcere, fie pentru a face performanță, este: „Dacă joacă două sau trei ore pe zi, trebuie să alerge măcar 30 de minute. De asemenea, este nevoie de o alimentație sănătoasă pentru a ajunge să facă performanță”.