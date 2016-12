Jefuia navele acostate în Portul Constanţa

Jefuia navele acostate în Portul Constanța

Magistrații Judecătoriei Constanța au dispus arestarea preventivă a unui bărbat din Murfatlar, acuzat că a jefuit două nave acostate în Portul Constanța. Potrivit anchetatorilor, nu este prima dată când Ionel Dacu, de 40 de ani, are probleme cu legea, el fiind condamnat în trecut pentru furt. Săptămâna trecută, bărbatul a revenit la vechile obiceiuri. El a profitat de neatenția marinarilor aflați pe o navă sub pavilion Italia, acostată în dana 46 a Portului Constanța și, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, a urcat pe vas. Dintr-o cabină a furat un laptop și mai multe pachete de țigări, prejudiciul fiind estimat la 3.000 de lei. După câteva nopți, a revenit în port, de data aceasta pe vaporul Sea Prince, sub pavilion Coreea de Nord, acostată în dana 36. S-a îndreptat tot către cabinele marinarilor, de unde a sustras o borsetă cu un aparat foto digital. Prejudiciul, de data aceasta, a fost de 350 de dolari. El a fost observat însă și a ajuns pe mâna polițiștilor. Ieri dimineață, suspectul a fost prezentat Judecătoriei Constanța, care a dispus arestarea lui preventivă.