Jandarmul din Constanţa ajuns hacker va fi anchetat în libertate

Jandarmul din Constanța ajuns hacker va fi anchetat în libertate

Magistrații Judecătoriei Sectorului 5 București au decis, ieri, cercetarea în libertate a constănțeanului de 37 de ani, acuzat că a spart adresele de email a patru demnitari.Suspectul este Florin Nicolae, iar până în toamna anului trecut și-a desfășurat activitatea în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Constanța, la o subunitate de pază obiective. El a fost angajat ca jandarm în 1995, pe bază de contract, iar în 2006 a trecut în rândul subofițerilor, în urma susținerii unui examen. Pe 15 septembrie 2011 a fost disponibilizat, în urma reorganizării realizate la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, după o activitate de 16 ani.Potrivit anchetatorilor, disponibilizarea a fost motivul pentru care s-a decis să acceseze conturile de email a demnitarilor și să trimită, în numele lor, adrese către mai multe instituții și persoane. El a fost identificat cu ajutorul IP-ului computerului și, susțin oamenii legii, folosea numele „Virgil” când accesa sistemele informatice.Două astfel de emailuri au sosit, pe 22 martie, și pe adresa electronică a IJJ Constanța, de pe adresele politicienilor Traian Igaș și Vasile Blaga, dar au atras atenția reprezentanților instituției întrucât conțineau numeroase greșeli gramaticale și nu aveau antet. Mai mult, adresa trimisă, chipurile, de Vasile Blaga, era semnată „șeful Senatului”.Potrivit gandul.info, fostul ministrul de Interne, Traian Igaș, a declarat, ieri, referitor la faptul că i-a fost accesat ilegal email-ul personal: „În februarie, am încercat să-mi accesez email-ul și am văzut că este blocat. Am făcut încercări să-mi recuperez parola și mi-am dat seama că a fost schimbată. Comunicase cu membrii familiei, a cerut mai multe informații, printre care și parola de la contul fiicei mele. Am sesizat imediat Poliția”.Potrivit reprezentanților IJJ Constanța, fostul jandarm Florin Nicolae a fost sancționat, în mai multe rânduri, dar pentru abateri minore.Constănțeanul este anchetat pentru infracțiuni informatice și violarea secretului corespondenței, iar procurorii DIICOT au formulat recurs împotriva deciziei instanței de judecată.