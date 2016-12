Jandarmii îşi fac datoria şi în timpul liber

1

vitejii natiei

Nu- i mai laudati atita ca li se urca la cap oricum lumea are alta impresie despre ei ca slugi ai puterii hraniti bine sa inchida gura oricarui cetatean care isi striga democratic nemultumirea impotriva dictatorului. Auzi! a fugit un km cind tot parcul nu are un km.Se amintesc tot felul de gainarii vechi de ce nu se lauda cu arestari de interlopi s-au sa-si arate forta in fata infractorilor nu amaritilor,s-a vazut acu vreo luna la medgidia citi bani fac cind i-a cotonogit aia cu bmw-ul de lux scinceau ca niste copii.