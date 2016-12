Jandarmii constănţeni, solidari cu acţiunea „Ora Pământului“

Jandarmii constănțeni, solidari cu acțiunea „Ora Pământului“

Sâmbătă, între orele 20.30-21.30, jandarmii constănțeni se vor alătura inițiatorilor Campaniei „Ora Pământului“, prin reducerea consumului de energie electrică din locuințele proprii și implicit, a poluării.„Campanie unică în istorie, „Ora Pământului“ își propune, prin gestul simplu de stingere a luminilor care nu sunt esențiale funcționării și prin deconectarea echipamentelor electronice aflate în stand-by, să tragă un important semnal de alarmă la adresa efectelor dezvoltării iresponsabile.Jandarmii constănțeni au participat frecvent la campanii ce au avut ca scop protejarea mediului înconjurător alături de ONG-uri, diverse instituții publice, sau reprezentanți ai mass-media. Acțiunea marcată sâmbătă se află în al treilea an de desfășurare. Un alt exemplu este cel a implicării noastre constante în campania „Let’s Do it, Romania!“.Jandarmeriei Române îi revin prin Legea 550/2004, privind organizarea și funcționarea instituției, atribuții în domeniul protecției mediului înconjurător, al florei și faunei”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța.Inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, col. Costică Cojoc și comandantul Grupării de jandarmi Mobile Constanța, col. Mircea Seceleanu, au adresat un apel tuturor jandarmilor constănțeni de a participa sâmbătă 23 martie, la acțiunea „Ora Pământului“, în semn de susținere a eforturilor globale împotriva poluării și a încălzirii globale.