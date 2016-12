Jandarmii constănţeni participă la o campanie de ecologizare

Jandarmii constănțeni participă la o campanie de ecologizare

Ştire online publicată Vineri, 27 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jandarmeria Română se alătură și în acest an campaniei de strângere a deșeurilor din natură, „Let’s do it Romania”, campanie inițiată și coordonată de Asociația Viitorul în Zori. Pentru desfășurarea în bune condiții a acestei campanii de ecologizare, s-a luat legătura cu reprezentantul în teritoriu a acestei asociații, Victor Maxim, și au fost stabilite zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere al deșeurilor din natură. Șeful IJJ Constanța, colonel dr. Costică Cojoc, și reprezentantul asociației au stabilit ca jandarmii constănțeni să strângă, sâmbătă, deșeurile din zona cuprinsă între DN 39, DN 39B (legătura Neptun) și Popasul Căprioarelor (Pădurea Comorova), dar și pe malul Canalului Dunăre - Marea Neagră, la Medgidia, în apropierea podului rutier. Încă din anul 2010, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța s-a alăturat acestei campanii, anul trecut fiind strânse deșeuri în 25 de saci cu capacitatea de 200 de kilograme, din care 18 saci s-au umplut cu sticle de plastic, șapte cu hârtii, cartoane și cauciucuri.