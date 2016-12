Jandarmii constănţeni participă la campania „Let’s do it Romania“

Jandarmii constănțeni participă la campania „Let’s do it Romania“

Jandarmeria Română se alătură, și în acest an, campaniei de strân-gere a deșeurilor din natură, „Let’s do it Romania”. Astfel, mâine, între orele 8.00 și 10.00, 25 de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța se vor afla în sudul județului, în zona cuprinsă între DN39, DN 39 B și Popasul Căprioarelor din Pădurea Como-rova, și vor participa la strângerea de deșeuri. Și anul trecut, în septembrie, jandarmii au participat la campania de ecologizare, în urma acțiunii adunând 25 de saci cu capacitatea de 200 kilograme de deșeuri, din care 18 saci au fost umpluți cu sticle de plastic, iar șapte cu hârtii, cartoane, cauciucuri și alte deșeuri.