Jandarmii constănţeni participă la campania de ecologizare „Let's do it Romania”

Jandarmii constănțeni participă la campania de ecologizare „Let's do it Romania”

Prin protocolul semnat în data de 29 august, Jandarmeria Română se alătură campaniei de ecologizare „Let's do it Romania”, campanie inițiată și coordonată de Asociația Viitorul în Zori. Pentru o desfășurare în bune condiții a zilei naționale de curățenie generală, reprezentantul Asociației Viitorul în Zori, Cosmin Bârzan, împreună cu jandarmii constănțeni, au stabilit ca fiind zonele cele mai expuse la deșeuri în natură, pădurea Comorova, pădurea Hagieni, lacurile Siutghiol, Tașaul și coasta litoralului. Astfel, sâmbătă, între orele 8.00 și 10.30, 20 de jandarmi din cadrul IJJ Constanța vor participa la campania de ecologizare „Let's do it Romania”. Acesta nu este însă singurul proiect, pe tema ecologizării, la care jandarmii constănțeni au participat. În zilele de 9 și 10 septembrie, în urma acțiunii de cartare a zonelor cele mai vulnerabile, ei au mai stabilit și delimitat zona cuprinsă între DN 39 și DN 39B (legătura Neptun), Popasul Căprioarelor și Pădurea Comorova.