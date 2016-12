Jandarm rănit uşor de un tir scăpat de sub control

Jandarm rănit ușor de un tir scăpat de sub control

Un jandarm a suferit câteva răni superficiale însă s-a ales cu o sperietură zdravănă după ce un autotren cu remorcă scăpat de sub control a intrat în autoturismul pe care îl conducea. Accidentul s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 7.30, pe DN3 între Constanța și Valu lui Traian. Mihai Scutelnicu, de 30 de ani, din Suceava, șofer profesionist, a condus ansamblul de autovehicule format din autotractorul marca MAN cu două semiremorci pe drumul național ce leagă localitatea Valu lui Traian de Constanța, pe banda întâi. Pe fondul neatenției în conducere, șoferul tirului a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Opel Astra care circula în fața sa, pe același sens, condus de Florin Țugurel, de 32 de ani, din Murfatlar, subofițer la Gruparea Mobilă de Jandarmi Tomis Constanța. În urma impactului, jandarmul a suferit mai multe contuzii și traumatisme ușoare, fără a fi nevoie de spitalizarea sa. Florin Țugurel are gradul profesional de plutonier, cu funcția de subofițer operativ, în cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța. Jandarmul nu se afla în timpul serviciului, purta centura de siguranță și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.