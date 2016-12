Jandarm constănţean, medaliat de şeful MAI

Jandarm constănțean, medaliat de șeful MAI

Ministrul Administrației și Internelor, Mircea Dușa, a participat la Ceremonia de medaliere a Detașamentului de Jandarmi care a executat misiuni de pregătire sub egida NATO, în Afganistan.În cadrul evenimentului, 29 de ofițeri și subofițeri jandarmi au fost avansați în grad, înaintea expirării stagiului minim, printre care și constănțeanul Cristian Dinu, din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi.„Întâlnirea cu dumneavoastră reprezintă un moment emoționant, cu atât mai mult cu cât suntem în preajma Zilei Naționale a României. Am primit mesaje de felicitare de la comandanții străini, fiind asigurat că ați cooperat cu ei la cele mai înalte standarde. V-ați întors dintr-un loc periculos, poate cel mai periculos din lume, și ne-ați făcut să fim mândri de dumneavoastră”, le-a spus ministrul Administrației și Internelor jandarmilor prezenți la festivitate.Contingentul, format din 76 de jandarmi sub comanda maiorului Victor Moloiu, a executat cea de-a treia misiune de instruire și perfecționare a forțelor de ordine din Afganistan în perioada mai - noiembrie 2012.