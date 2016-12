Jandarm constănţean, expert în creşterea porumbeilor

Jandarm constănțean, expert în creșterea porumbeilor

Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța a câștigat titlul de campion național în cadrul Expoziției naționale de păsări și animale mici, desfășurată, în perioada 3-6 decembrie, la Lugoj. Plutonierul adjutant Mihai Daniel Constantin nu se află la prima performanță. Acesta a fost campion și în anii precedenți la alte competiții de acest gen.„Pasiunea mea pentru porumbei am dobân-dit-o de mic. Tatăl meu a crescut porumbei, așadar această pasiune mi-a intrat în sânge de când eram mic. Acum am 39 de ani și planuri mari. Doresc să îmi îmbogățesc colecția de trofee, iar pentru viitor mi-am propus să particip și la competițiile internaționale de acest gen. În prezent, am peste 150 de exemplare, toate de rasă, procurate atât de la crescători renumiți din țară, dar și din crescătoria proprie, porumbei cu care particip frecvent la expoziții”, a declarat Mihai Constantin.În urma expoziției, jandarmul a câștigat titlul de campion național la secțiunea porumbei, rasele Strasser și Maria Stuart (Gulerați).