Jaf la o benzinărie de pe strada Soveja

Angajatul unei benzinării din Constanța a fost tâlhărit, ieri dimineață, de un bărbat care l-a amenințat cu un pistol și i-a cerut să-i dea toți banii pe care îi are în sertar. În cursul zilei de ieri, în jurul orei 6,00, Constantin Uta, de 22 de ani, se afla la serviciu. La un moment dat, un individ care avea fața acoperită și era îmbrăcat în negru s-a apropiat de una dintre anexele stației GPL de pe strada Soveja. Cu un pistol în mână, acesta i-a cerut operatorului să-i dea toți banii pe care îi are în sertar. Speriat, la vederea armei, vânzătorul a deschis grilajul metalic care proteja accesul, iar tâlharul a luat 1.500 de lei, bani proveniți din încasări. După ce și-a luat „prada“, infractorul a fugit. De-abia după ce tâlharul a dispărut, vânzătorul și-a dat seama ce s-a întâmplat și a acționat butonul de panică. În aproximativ 30 de secunde, agenții firmei de pază care monitorizează stația de carburanți au fost la fața locului, însă mascatul era deja departe. În aceste împrejurări, polițiștii susțin că operatorul de serviciu are partea lui de vină deoarece a facilitat accesul autorului în interior prin deschiderea ușii. Totodată, oamenii legii spun că angajatul avea asupra sa, în buzunar, butonul mobil de panică, însă acesta a fost acționat după ce autorul tâlhăriei a fugit cu banii. Drept urmare, anchetatorii spun că după cercetări vor sancționa lipsa de reacție a operatorului de serviciu deoarece acesta a permis mult prea ușor accesul tâlharului și a sesizat cu întârziere reprezentanții poliției și ai firmei de pază. Pe de altă parte, polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tâlharului.