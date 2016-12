Iulian Ursoi, condus pe ultimul drum de sute de persoane

Casa Mortuară a Cimitirului Central a devenit, vineri, neîncăpătoare pentru sutele de oameni care au venit să-și ia rămas-bun de la Iulian Marius Ursoi. Rude, prieteni și apropiați l-au condus pe fostul campion mondial la kickbo-xing pe ultimul drum. Un personaj controversat pe plan local, Iulian Ursoi a ținut în mai multe rânduri capul de afiș al publicațiilor, fiind implicat în mai multe scandaluri.„L-ați promovat prea mult, implicat în evenimentele negative și mai deloc în cele pozitive. A fost un om bun să știți, nu se lua aiurea de oameni pe stradă”, ne-au precizat apropiații lui. Unul dintre copiii care a devenit campion național ne-a descris un Iulian Ursoi diferit față de cel acuzat de loviri, amenințări ș.a.m.d.„Antrenamente ca la el, nu am văzut la nimeni în Constanța. Practic de patru ani acest sport și el a fost primul antrenor care m-a învățat să muncesc, să dau tot ce pot, nu am cuvinte să vă zic… În fiecare semestru ne cerea carnetele, dacă nu aveam note bune ne certa. La sală, când veneau părinții, dacă ne certau, ne lua apărarea și le spunea «aici în sală, eu fac legea, nu voi. Eu îi cert, eu îi felicit». Era un foarte bun antrenor. Datorită lui sunt multiplu campion național. Chiar și când pier-deam, mă încuraja și îmi spunea că am învățat ceva, la fel și când câș-tigam”, a povestit unul dintre copiii an-trenați de Iulian Ursoi.La ieșirea din Casa Mortuară, trupul neînsuflețit al lui Iulian Ursoi a fost aplaudat de toți cei prezenți și a făcut un ultim tur al cartierului Poarta 6, acolo unde a copilărit și crescut, pentru ca mai apoi să fie înmormântat la Cimitirul Central din municipiul Constanța.Potrivit anchetatorilor, Iulian Ursoi a lăsat un CD cu o înregistrare audio prin care și-a explicat gestul, nesuportând ideea de a ajunge la închisoare. În urma necropsiei, medicii legiști au înlăturat orice suspiciune asupra decesului sportivului, acesta spânzurându-se, fără a consuma deloc alcool sau droguri.