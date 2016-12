Îţi cumperi maşină? Iată cum te poţi feri de escroci

Îți cumperi mașină? Iată cum te poți feri de escroci

O mașină fără probleme tehnice este visul oricărui cumpărător. Tocmai de aceea nici nu este de mirare că majoritatea celor care își achiziționează un autoturism la mâna a doua apelează și la serviciile specialiștilor pentru a fi siguri că nu vor fi nevoiți apoi, după ce semnează actele de vânzare-cumpărare, să cheltuiască bani frumoși pentru a putea pleca în siguranță cu mașina la drum. Nu doar partea tehnică este însă importantă, atrag atenția reprezentanții Serviciului de Înmatriculare a Vehiculelor Constanța. Există, atunci când vorbim despre documente, câteva verificări elementare pe care orice cumpărător trebuie să le facă pentru a evita eventualele neplăceri, de multe ori de-a dreptul serioase, care ar putea interveni. Iar lucrurile sunt destul de simple.Atenție la mașinile „substituite”În primul rând, toți cumpărătorii ar trebui să verifice, mai întâi, cartea de identitate a autovehiculului în care este înscrisă și seria de șasiu, serie pe care o găsim ștanțată și pe caroserie. Datele din certificatul de înmatriculare trebuie să corespundă, neapărat, cu numărul de identificare ștanțat pe mașină, spune comisarul șef Marin Dincu, șeful compartimentului Înmatriculări Auto din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța. „Este foarte important. Sunt unele cazuri când avem mașini «substituite», așa cum se cheamă. Atunci când cineva are o mașină și nu poate să o înscrie pentru că taxa e mare sau din alte motive, sau nu vrea, atunci cumpără acte de la o mașină similară - aceeași marcă, aceeași culoare. La un control în teren, polițistul rareori când verifică, numai când sunt date știute de la început. Sunt cazuri când se substituie mașini înmatriculate! Să nu dea peste o astfel de pacoste, un cumpărător prevăzător trebuie să facă lucrul acesta (n.r.: să verifice dacă datele din certificat și ștanțele de pe caroserie corespund)”, a precizat comisarul șef Marin Dincu. Potrivit acestuia, ca să aibă 100% siguranța că mașina nu este substituită, cum-părătorul ar trebui să meargă cu autoturismul la Registru, pentru ca această confruntare să o facă un specialist. De ce? Indivizii care se ocupă cu astfel de lucruri știu foarte bine cum să acopere urmele, dacă este vorba despre o mașină furată. „Este posibil ca seria să corespundă cu cea din acte, dar să nu fie originală. Se mai întâmplă la mașinile furate. Hoții când fură mașina, ca să nu fie depistată, modifică caractere pe mașină, fac acte pe măsură și circulă cu ea. Asta durează până când mașina ajunge, la un moment dat, la Registrul Auto Român și seria de șasiu este verificată de un specialist, care știe cum arată caracterele, ștanțele. Există de obicei și o etichetă în portbagaj cu seria de șasiu. De multe ori hoții nu au știut și au modificat numai două-trei caractere la ștanță. Și când s-a ajuns la Registru sau pe mâna Poliției și s-a verificat, au aflat și despre eticheta din portbagaj”, mai spune comisarul șef.Atenție de la cine cumpărați!Așadar, bine ar fi ca tranzacția să nu se încheie până când mașina nu este verificată de către Registru, până când nu se face autentificare și, poate la fel de important, până când vânzătorul nu vine și cu certificatul fiscal de la primărie care atestă că nu are datorii, că mașina nu este sechestrată. Apoi, cumpărătorul trebuie să fie atent ca tăblițele de pe mașină - numerele de înmatriculare - să fie stas, și nu unele făcute artizanal. Asta înseamnă că sunt eliberate de autoritatea competentă, că au elemente de siguranță. Pe de altă parte, de multe ori cumpărătorul, luat la bani mărunți, nu știe efectiv de la cine a cumpărat mașina. Mai ales în târgurile auto, dar nu doar acolo, nu proprietarii de drept ai mașinii merg să găsească un cumpărător, ci diverși indivizi. Legea spune că aceștia trebuie să aibă neapărat procură, însă de cele mai multe ori nu este așa. „Fă cunoștință cu vânzătorul. Îți spune că îl cheamă Gigi din Brăila și că vrea să vândă o mașină. I-a să văd și eu buletinul! Poftim și pe al meu, să ne cunoaștem. Mai ales când cumperi ceva și dai bani, este indicată cererea asta. Îți notezi seria și numărul de buletin. Și știu, dacă am vreo problemă după aceea, cine m-a înșelat sau pot să spun Poliției de la cine am luat mașina. Ceea ce se întâmplă foarte rar. După ce se trezește că are o mașină furată și-l ia Poliția la întrebări, cumpărătorul nu știe să spună nimic. Dacă nu poți să-l identifici...”, mai spune comisarul șef Marin Dincu.