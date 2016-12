ISU şi RAJA s-au mobilizat în urma furtunii care a lovit Constanţa

ISU și RAJA s-au mobilizat în urma furtunii care a lovit Constanța

Urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile ce au avut loc în dimineața zilei de 19 septembrie 2016, la nivelul județului Constanța au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dobrogea” și ale SC RAJA SA.Potrivit situației comunicate, echipele de intervenție au acționat pentru degajarea arterelor rutiere, a autoturismelor blocate în trafic și evacuarea apei din gospodării.Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, a intervenit la:- Arbori căzuți în mun. Constanța – 11 din care 3 pe auto- Arbore căzut pe DN 39 între localitățile Lazu și Agigea cu blocarea benzii I de circulație- Acoperiș de bloc smuls în zona Billa- B-dul Ferdinand interesecție cu Str Mihai Viteazu – degajare 5 autoturisme, 7 persoane- Str Soveja, zona Delfinariu – 6 autoturisme degajate - Str Baba Novac evacuare apa din gospodării cu o autospecială și 5 subofițeri- Str. Interioară nr.3 la Hala depozit fier forjat – evacuare apa cu o autospecială și 5 subofițeri- B-dul 1 Mai nr 54 s-a intervenit pentru asistență persoană- B-dul 1 Mai nr 58 s-a intervenit pentru evacuarea apei cu o autospecială si 4 subofițeri- B-dul I C Brătianu nr 8 s-a intervenit pentru evacuarea apei cu o autospecială si 4 subofițeri- Gradinița nr 33 s-a intervenit pentru evacuarea apei cu o autospecială si 4 subofițeri- Șoseaua din vii nr 29 s-a intervenit pentru evacuarea apei cu o autospecială si 4 subofițeri- Str Verde și Str Nordului s-a intervenit pentru evacuarea apei cu o autospecială si 4 subofițeri- Str Egretei, bl C5, Str Călimani, Str Elena Cuza, nr 18, Str Mitropolit Dosoftei, nr 33, Str Munții Tatra, Str Sary Ahile, nr 2, Str Vasile Conta nr 6 – intervenții pentru evacuarea apei din zonă.- In loc. Valu lui Traian – str. Amurgului nr.2 – intervenții pentru evacuarea apei din zonă- In loc. Cernavoda – 3 inundații, degajare 2 autoturisme – s-a intervenit cu 3 autospeciale si 12 subofițeri și 1 ofițer- În loc Medgidia – s-a intervenit pentru evacuarea apei la o casă cu 2 camere.SC RAJA SA a intervenit cu 26 de echipaje pentru degajarea apei stradale în municipiul Constanța și cu 21 de echipaje în Medgidia și Cernavodă. La nivelul municipiului Constanța au fost înregistrate peste 40 de reclamații.