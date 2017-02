ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, trimis în judecată

Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.În același dosar, Ciprian-Ioan Cojocaru, Petrișor Malaxa, Gheorghe Nadoleanu, Stere Beca și Aurelian Ștefan, mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, sunt anchetați pentru folosirea cu rea-credință de documente ori declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2016, Teodosie Petrescu, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu ceilalți inculpați, au folosit și prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în scopul de a primi fonduri europene. În documentele prezentate la APIA, inculpații au declarat, în mod nereal, că folosesc anumite suprafețe agricole (peste 300 ha), situate în zona denumită „Ferma 3” – Nazarcea, având categoriile de folosință „vii pe rod cu struguri pentru vin”/„vii pe rod cu struguri nobili pentru vin”, în condițiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafețe agricole nu mai existau astfel de culturi.Faptele au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafață unică (SAPS), totalizând 1.392.964 lei. Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.392.964 lei.