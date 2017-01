ÎPS Teodosie a făcut plângere împotriva ordonanţei de începere a urmăririi penale

ÎPS Teodosie a făcut plângere împotriva ordonanței de începere a urmăririi penale

Ştire online publicată Vineri, 04 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a făcut plângere la Parchetul General împotriva ordonanței de începere a urmăririi penale pe numele său, motivând că procurorii ar fi trebuit să ceară acordul Patriarhiei Române, au declarat surse judiciare. Plângerea este făcută în dosarul în care Arhiepiscopul Tomisului este urmărit penal pentru instigare la fals intelectual și luare de mită, după ce ar fi cerut bani și cadouri pentru a ajuta un reporter sub aco-perire să se înscrie la Facultatea de Teologie. Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, nu s-a prezentat pe 28 august la Parchetul General, el făcând o cerere de amânare pentru că și-a angajat un nou avocat, care trebuie să studieze dosarul. Arhiepiscopia Tomisului a precizat, într-un comunicat , după ce mass-media a făcut public faptul că împotriva IPS Teodosie s-a început urmărirea penală, că Arhiepiscopul Tomisului „acceptă această cercetare cu demnitate și, știindu-se nevinovat, are încredere în demersurile Justiției”. „Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Teodosie, al Tomisului, în calitate de cetățean al acestei țări și de slujitor al Bise-ricii Ortodoxe, acceptă această cercetare cu demnitate și știindu-se nevinovat, are încredere în demersurile Justiției române, pentru stabilirea adevărului”, se afirmă într-un comunicat de presă emis de instituție. Parchetul General a început urmărirea penală pe numele lui ÎPS Teodosie, pentru luare de mită și instigare la fals intelectual, dar și pentru alți doi preoți. Astfel, preotul Bogdan Chiriluță este cercetat de procurorii ÎCCJ pentru luare de mită, iar preotul Emil Brăescu pentru fals intelectual, spun surse judiciare. Ancheta procurorilor a început după dezvăluirile ziarului „România Liberă”, potrivit căruia acesta ar fi cerut bani și cadouri pentru a-l ajuta pe un reporter să se înscrie la facultate și să devină preot. Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, s-a prezentat, pe 30 iulie, la Parchetul General, pentru a fi audiat. ÎPS Teodosie s-ar mai fi prezentat o dată la Parchetul General, în iulie, când ar fi refuzat să facă orice fel de declarație. Dosarul în care este cercetat ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a ajuns la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și-a declinat competența în acest caz, în mai, întrucât ÎPS Teodosie are calitatea de Înalt prelat. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și-a declinat competența în acest caz după ce a primit o adresă de la Arhiepiscopia Tomisu-lui în care se precizează oficial calitatea Înaltului prelat. Arhiepiscopul Tomisului face parte din Marele Cler, iar, potrivit legii, ierarhii care aparțin acestei categorii pot fi cercetați numai de către Parchetul General. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului Tribunalului Constanța, Adina Florea, instituția s-a autosesizat pentru infracțiunea de luare de mită și complicitate la fals intelectual. Parchetul se autosesizase și față de inspectorul Biroului Catehizare, părintele Emil Cosmin Brăescu, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și fals intelectual. Ancheta publicată în „România liberă” descrie modul în care Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, ar fi cerut bani și cadouri pentru a-l ajuta pe unul dintre reporteri să se înscrie la Facultate de Teologie (unde este decan) și să devină preot, deși nu avea pregătirea necesară.