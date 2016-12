IPJ Constanţa are un nou comandant

IPJ Constanța are un nou comandant

Schimbări la nivelul conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Mandatul prin care comisarul șef Constantin Dancu a fost împuternicit în fruntea instituției a luat sfârșit, astfel că, începând de astăzi, polițistul a revenit la comanda Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Se impune menționat că cms. șef Dancu s-a aflat în fruntea polițiștilor constănțeni timp de un an de zile. Fotoliul de șef nu va rămâne însă liber. Surse din rândul polițiștilor ne-au comunicat că, tot începând de astăzi, mai marii din Poliția Română l-au împuternicit la șefia Poliției Constanța pe comisarul șef Bogdan Despescu, actualul adjunct al Poliției Buzău. Cms. șef Despescu are 42 de ani, este născut în localitatea Nehoiu, județul Buzău, este căsătorit și are un copil. A absolvit Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în 1995, ulterior urmând un curs postuniversitar de psiho-pedagogie, la Universitatea „George Barițiu” și a făcut doctoratul în ordine publică și siguranță națională, la Academia de Poliție. În perioada 2006 - 2011, polițistul a fost adjunct al IPJ Buzău, iar în 2012 a fost împuternicit în fruntea IPJ Prahova. După un an de zile, a revenit pe funcția deținută în cadrul județului natal. Polițistul este coautor la două lucrări de specialitate, respectiv: „Forme de manifestare a criminalității economico-financiare în România” și „Societățile comerciale și criminalitatea economico-financiară”.