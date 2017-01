IPJ Constanţa a rămas fără comandant. Valentin Burlacu, detaşat la DNA

1

IMPERIUL VOSTRU SE DESTRAMA

OAMENI DIN ANR Aveti puterea de a schimba plaga care a cazut asupra Romaniei din mai 2012 care reprezinta de fapt comunismul cu toate consecintele. Indiferent de cine vine la putere e clar pentru Romania dar si pentru Europa sau America ca asa nu mai poate continua, actualul guvern e terminat moral si legal. PUCISTII TREBUIE SA PLECE! NEOCOMUNISTII DIN Guvern si anr trebuie sa plece! LOCUL LOR E LA LADA DE GUNOI A ISTORIEI! Eu ma opun lor !Tu ce faci? ALTURA- TE ACUM MISCARII DE REZISTENTA ANR! Neocomunistilor, nu sinteti permanenti si istoria va va matura brutal de pe scena! Ziarele vremii vor inregistra greselile si crimele voastre! Sint convins ca in sinea lor acesti killeri marionete neocomuniste nu sint multumiti de ei si simt ca gresesc si ca incalca morala religia si legea! Ca sa va lamuriti priviti-i! Fetele lor se scalda intr- o stare jalnica, mizerie morala si mai presus de tot nefericire!Asa arata un om care face ce e drept?Nefericit?Eu cred ca cei ce impart dreptate sint fericiti! Din mai 2012 am urmarit cu totii acapararea institutiilor statului si incercarea de a le acapara de o camarila negativa.ICR, CSM CCR ICCJ ANI SRI SIE MINISTERELE SI PRESEDINTELE ROMANIEI au fost toate tintele atacului neocomunistilor! DAR PUCISTII AU ESUAT! La un moment dat valul a atins si anr.Urmarile le stiti si voi cu totii! Zeci de oameni dati afara sau demisi mascat – in jur de 100, peste 200 de oameni afectati sau cu posturile pierdute amenintati si umiliti de pierderea prestigiului! In plus epurarile mizerabile si nelegale dar care expun primejdios pe cei care le-au facut la pericolul unor dosare penale ale caror masuri premergatoare au fost demarate ca si zeci de procese civile cu anr care au inceput la tribunalele din toate tara! Anr ul implineste anul acesta 10 ani, 10 ani de prestigiu international care a fost spulberat!Asa a ajuns acum?Spulberat , facut un hibrid , spart in bucati? Asa vreti sa fie in continuare? Se va ridica cineva? Va ridica cineva anr? Toti indicii economici de dinainte de mai 2012 erau pozitivi, toti indicii de dupa mai 2012 sint negativi !Dezastrul Guvernului este un dezastru si in anr. Nu se putea altfel. Asta este directia in care vreti sa mearga Romania?In declin moral si economic? Inspre trecut , communism, incalcarea in dispretul legii a drepturilor si a libertatilor democratice, epurari si securisti? Nu cred! Schimba toate astea acum! MISCAREA DE REZISTENTA