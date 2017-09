Ionuţ Pripişi, trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie

1

Sobolanii joaca pe masa cand primaru' nu-i acasa

Vai de orasul care nu are un primar.Dar si mai nenorocit este orasul care are un primar nenorocit ca Mazare sau ca Fagadau......In perioada noiembrie 2015 - aprilie 2016,ati spus ?.....S-o credeti voi ca sobolanul asta primeste spagi din 2015.S-a intamplat sa-l prinda in 2015 sau el a facut cerere la DNA ca sa-i albeasca averea. Nimic nu a fost posibil fara binecuvantarea puterii locale sau centrale.Pripisi a fost numit de primar.Pripisi a avut un sef.Pripisi a facut ce a vazut el la sefii lui din Primarie.In schimb,partidul carte l-a numit in functie nu raspunde si sefii lui sunt curati ca lacrima. Observati ca Fagadau este primul in sondaje(daca maine ar fi alegeri) si Mazare s-a spalat pe mana ca Pilat din Pont.Ne-a comunicat ca el nu mai este persoana publica si sa-l lasam in pace. Ce dreak nu-l lasati in pace pe Mazare ?..Dar sa nu fim rai.Eu cred ca DNA Constanta s-a gandit sa-i "albeasca" averea lui Pripisi.Uitre o veste minunata pentru el.Primeste un an cu suspendare,dar ramane cu averea albita de Justitie si cu fruntea sus.Uite-l pe Pripisi cel Drept.Pripisi ne va da sfaturi despre dreptate,corectitudine,simtul datoriei si patriotism.Uitati-l pe Pripisi cel Sfătos.Pripisi are toate sansele sa ajunga premier sau sef de stat propus de PSD pentru ca va face puscarie.Ma bucur ca e tanar.