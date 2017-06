Iohannis, "armata ta" vrea să trăiască decent! Militarii aşteaptă să promulgi legea votată în Parlament

5

Raspuns ptr. cei cu coatele tocite

Mai President sa stii ca si militarii au coatele tocite, da, de instructie, se antreneaza zilnic in poligoane ca sa-ti ape re PATRIA,patrie care nu face mare lucru ptr. ei! Sa stii ca atunci cand altii stau in baruri militarii cara saci de nisip la inundatii din timpul lor liber, iar cand CNADNR nu mai poate tot militarii dau la lopata zapada (un fel de taiat frunze la caini)!!! Sa mai stii ca mai stau si cateva luni plecati de acasa prin poligoanele PATRIEI ptr. aplicatii (se mai instruiesc si nopti la rand prin ploi si vant), luni in care raman cu 1000 de lei ptr. ca nu mai iau norma de hrana. Descurca-te TU cu banii lor! Au recuperari si concediu de odihna de luat de anul trecut, iar voi credeti ca intra in unitati si jaoca table sau se uita la tv, VA INSELATI! Militarii nu s-au comparat niciodata cu doctorii, dar nu-i injositi ca au si ei rolul lor. Medic- salveaza vieti, profesor- educatie, militar(unii cu coatele tocite in bancile facultatilor)-ajutor ptr. popor si apararea hotarelor PATRIEI NOASTRE ROMANIA! Cand "ardea" estul Ucrainei eram cu totii ingrijorati (doctori, profesori, etc.), dar militarii erau pregatiti, ca de deaia "au taiat frunze la caini" prin poligoane! Maritile salariile daca vreti sa mai avem ARMATA, domnilor guvernanti, ca iau 900 de lei fara sporuri(salariul din 2009) -suntem in 2017!!!!!!!