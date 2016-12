Ioan Bucur, fostul şef de la Poliţia Transporturi, vrea să-l pedepsească pe „turnătorul“ Feraru

Ioan Bucur, fostul șef de la Poliția Transporturi, vrea să-l pedepsească pe „turnătorul“ Feraru

Fostul șef de la Poliția Transporturi Constanța, Ioan Bucur, care a fost cercetat, judecat și condamnat definitiv la un an de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, a înaintat plângere penală împotriva lui Adrian Feraru (denunțătorul său), a lui Daniel Dimciu Enache (judecat în prezent pentru furt de cocs din portul Constanța) și Dumitru Ștefan, pentru denunțare calomnioasă, dar și împotriva lui Nicolae Zavergiu, pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă. Procurorii au dat soluția de neîncepere a urmăririi penale împotriva celor patru, pe care Bucur a atacat-o în instanță. Dosarul a fost înregistrat în luna octombrie 2009, dar la data de 14 ianuarie a.c., magistrații Curții de Apel Constanța au înaintat plângerea lui Bucur Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru competentă soluționare. Ioan Bucur spune în plângerea înaintată instanței că, în perioada 2006 - 2007, Adrian Feraru, în calitatea pe care o deținea atunci, de șef al Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Port Constanța, Dimciu Daniel Enache, în calitate de consilier UTI Servicii Portuare și Ștefan Dumitru, director executiv la CNFR Navrom SA Galați, au formulat mai multe denunțuri la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție - DNA - Secția de Combatere a Corupției, împotriva lui Ioan Bucur, la acea vreme șef al Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, dar și a altor polițiști de la Transporturi, cum ar fi Nicolae Mărgărit, Mihai Tîrpan, Paraschiv Calițoiu, Meluța Gurău, Claudiu Bucur și Sorin Boldeanu. Sesizările priveau anumite fapte de natură penală pe care le-ar fi comis cei șapte. Zavergiu, potrivit plângerii lui Ioan Bucur, ar fi mințit, de asemenea, pentru a susține faptele descrise de cei trei denunțători. Plângerea lui Bucur a fost înregistrată cu nr. 801/P/2008 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și a fost soluționată prin rezoluția atacată apoi la instanțele judecătorești, respectiv în sensul de neîncepere a urmăririi penale împotriva tuturor persoanelor vizate prin plângere, pe motiv că faptele nu există. Instanța Curții de Apel Constanța a trimis însă dosarul la procurorul general, care trebuie să soluționeze mai întâi plângerea împotriva NUP a lui Ioan Bucur, abia după aceea, dacă rezoluția rămâne neschimbată, sesizarea fostului șef de la Poliția Transporturi Constanța urmând să se întoarcă pe masa judecătorilor. Feraru, cel care l-a „înfundat” pe Bucur În luna aprilie 2008, Ioan Bucur a fost condamnat definitiv de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție la pedeapsa de un an de închisoare cu executare și la plata unor cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 10.000 de lei. Fostul șef de la Transporturi și-a ispășit deja pedeapsa. Potrivit rechizitoriului, la data de 3 septembrie 2007, Bucur a pretins de la comisarul Adrian Feraru, subalternul său, suma de 1.000 de euro, pentru a-i înlesni aplicarea unei sancțiuni disciplinare mai ușoare. Sancțiunea consta, de fapt, în amânarea promovării în gradul profesional următor sau funcții superioare, pe o perioadă de un an. Comisarul Adrian Feraru era cercetat disciplinar în urma apariției într-un săptămânal a unui articol în care se făcea cunoscut că ar fi încercat să o determine pe reprezentanta unei societăți comerciale, care reclamase o posibilă infracțiune, să intre în relații de afaceri cu o persoană recomandată de el. Feraru afirmase despre persoana recomandată că ar fi finul unui ofițer de poliție din cadrul IPJ Constanța - Serviciul Poliției Rutiere. Mai precis, afacerea urma a se derula prin intermediul unui interpus, de către locțiitorul șefului Biroului Poliției Rutiere Constanța, Gheorghe Buzescu, în schimbul soluționării unui furt petrecut pe data de 20 iunie 2007, în portul Constanța. Anchetatorii au reținut că Bucur s-a preocupat de desemnarea în compunerea Consiliului de Disciplină a unor persoane care să fie de acord cu aplicarea unei sancțiuni disciplinare favorabile lui Feraru, sancțiune prevăzută în Legea 360/2002, privind Statutul Polițistului. Mai mult decât atât, Bucur l-a sfătuit pe Feraru în legătură cu atitudinea pe care urma să o adopte în fața Consiliului. La data de 6 septembrie 2007, comisarul șef Ioan Bucur a fost prins în flagrant delict după ce a primit de la Feraru suma de 1.000 de euro. Un alt Bucur, vizat de DNA, își ispășește în prezent pedeapsa Un alt polițist care a fost „dat pe goarnă” de Feraru, la acel moment, a ajuns, la un an de când Ioan Bucur picase deja în plasa celor de la DNA, să fie prins în flagrant primind mită. Este vorba de comisarul Claudiu Bucur, care, în luna iulie 2009, a fost condamnat definitiv, la un an și 10 luni de închisoare, pentru luare de mită. Alături de Bucur a fost judecat și Dănuț Mitiș, pe care judecătorii constănțeni l-au condamnat la un an de închisoare cu suspendare condiționată. Potrivit DNA, comisarul Claudiu Bucur, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, în cursul lunii noiembrie 2008, ar fi pretins și primit de la o persoană fizică, suma totală de 15.000 de euro, pentru ca, în schimb, să efectueze cercetări penale care să-i fie favorabile persoanei denunțătoare. La data de 1 decembrie 2008, Claudiu Bucur a fost prins în flagrant de procurori, în localitatea Hârșova, după ce a primit suma totală de 11.000 de euro și 4.000 de lei, diferența de bani - 3.000 de euro - fiind primită anterior.