Investigator sub acoperire, chemat de magistraţi la bară

Investigator sub acoperire, chemat de magistrați la bară

Judecătorii constănțeni vor audia un investigator sub acoperire care a fost implicat în cazul unui tânăr condamnat la doi ani de detenție pentru trafic de droguri. Decizia a fost luată în procesul lui Eder Suliman, de 22 de ani, presupus dealer de droguri pe piața constănțeană. Curtea de Apel a fost de acord cu administrarea probei testimoniale în ceea ce-l privește pe investigatorul sub acoperire care îi solicita droguri tânărului. Totodată, apărarea a depus la dosarul cauzei o caracterizare de la locul de muncă a lui Eder Suliman. Pentru audierea investigatorului, judecătorii au fixat următorul termen de judecată pe 12 decembrie. Oamenii legii l-au prins pe Suliman în timp ce încerca să-i vândă trei grame de hașiș unui ofițer sub acoperire, în zona Muzeului de Marină din Constanța. Prima instanță l-a găsit vinovat pe presupusul dealer și l-a condamnat la doi ani de închisoare, cu executare. Pe parcursul procesului, suspectul a declarat că nu a vândut droguri decât ofițerului sub acoperire, la provocările acestuia.